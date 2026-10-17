TVアニメ『魔法騎士レイアース』第3話「運命共同体」が、10月21日深夜0時よりテレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠で放送される。このたび、同話の先行場面カット、あらすじ、予告映像が公開された。

第3話では、「沈黙の森」で創師プレセアと不思議な生きもの・モコナに出会った獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が描かれる。

プレセアは、魔法騎士に最高の武器を創ることが自身の役目であり、そのためには材料となる特殊な鉱物が必要だと説明。光たちはモコナの案内を受け、武器の材料を手に入れるために向かうが、その先には何者かが待ち構えていた。

本作は、CLAMPによる同名漫画を原作とする新作TVアニメ。社会見学で東京タワーを訪れた光、海、風の3人が、異世界「セフィーロ」へと召喚され、世界の平和と秩序を守る姫・エメロードを救うため、伝説の魔法騎士として戦う姿を描く。

放送・配信情報

放送日時 ：10月21日 深夜0時～

：10月21日 深夜0時～ 放送局 ：テレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠

※一部地域を除く

：テレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠 ※一部地域を除く 配信 ：TV放送終了後より順次配信

キャスト

獅堂光：佐倉綾音

龍咲海：大久保瑠美

鳳凰寺風：高橋李依

エメロード：早見沙織

ザガート：小野友樹

モコナ：菊地美香

クレフ：梶裕貴

プレセア：加藤英美里

フェリオ：松岡禎丞

(c)CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日