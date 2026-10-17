ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、10月18日放送第38話「くれあの答え」のあらすじと先行場面カットが公開された。

第38話「くれあの答え」あらすじ

あんなとみくる、そしてるるかも出かけて静かになったキュアット探偵事務所。自分がなぜ「忘れられた種族」の力があるのかとひとり考え込むくれあだったが、そこへメイクアップアーティストの目黒郁恵が助けを求めてやってくる。

郁恵は怪盗団ファントムからの予告状を手にしており、メイクの勉強のために訪れようとしていたパリ行きの航空券がねらわれていた。くれあは依頼を引き受け、外の様子を調べるために事務所の庭へ出ると、トップオブリリーの花壇の前にデッチ・アゲインが立っていた。デッチ・アゲインは、トップオブリリーの花について、そしてロンドンの事務所を壊滅させたことをくれあに告げる。

時間が過ぎていく中、キュアット探偵事務所を包囲する怪盗団ファントム。出発時刻が迫れば、くれあたちは出ていかざるを得ないが、郁恵が飛行機に乗った時点でマコトジュエルは失われてしまうため、それまでにファントムもチケットを手に入れなければいけない。我慢比べが続く中、くれあは「きらめいた!」と声をあげる。

脚本：佐藤大

演出：岩井隆央

絵コンテ：佐々木憲世

作画監督：爲我井克美、赤田信人

美術：小林亮太

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