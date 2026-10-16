全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて毎週金曜23時30分放送のTVアニメ「ホタルの嫁入り」より、10月16日23時30分放送の第2話あらすじと先行カットが解禁された。さらに、追加キャストとして声優・天希かのん（TVアニメ「サクガン」主人公メメンプー役）の出演が決定した。

三枝（CV:津田健次郎）達に攫われた紗都子（CV:Lynn）が辿り着いたのは、外界から隔絶された謎多き島・天女島。追手から逃れ進平（CV:内山昂輝）に導かれるまま島を巡るうち、紗都子は思わぬ光景を目にする。

第2話：天女島 あらすじ

辿り着いたのは、外界から隔絶された謎多き島・天女島。追手から逃げる紗都子は、進平と共に、島を巡り、これまで見たことのなかった世界を目の当たりにする。

紫役に追加キャスト・天希かのん決定!

紗都子が遊女屋「いせ吉」で出会う遊女・紫（読み：ゆかり）を演じるのは天希かのん（『サクガン』メメンプー、『メビウス・ダスト』女良そら）。店では二番人気を誇り、遊女の初音、早蕨を従えている紫。進平に思いを寄せており、紗都子を敵視する彼女の複雑な心情を演じる。

天希かのん コメント

紫役を務めさせていただきます、天希かのんです。

紫さんは今まで演じたことの無い役どころで、私にとっては挑戦の連続でした…！

紫さんに私の声を選んでいただけた事、とてもとても光栄に思います。

自分なりに試行錯誤しながらも、全力で挑ませていただきましたので、多くの方に作品を楽しんでいただけましたら幸いです…！

TikTok「ホタルの嫁入り」のオリジナルエフェクト「狂愛診断」登場

TikTok「ホタルの嫁入り」のオリジナルエフェクト「狂愛診断」登場は、狂愛度が何％かを診断することができるエフェクトになっており、狂愛度が100%になると特別な演出も。

さらに、TVアニメ「ホタルの嫁入り」公式アカウント、iri公式アカウント、TOOBOE公式アカウントによる再投稿キャンペーンも併せて開催決定。iri「Period」 もしくは、TOOBOE 「夢心地」の公式音源とハッシュタグを紐づけて動画を投稿すると、上記アカウントにて再投稿する。抽選でQUOカードPay5000円分のプレゼントも実施する。

概要

TikTok公式音源iri「Period」 またはTOOBOE 「夢心地」を紐づけて動画投稿 動画はex.イラスト、アート、ダンス、エフェクト等、何でもOK #ホタルの嫁入り #iri もしくは、#ホタルの嫁入り #TOOBOE をつけて投稿。選ばれた動画は「ホタルの嫁入り」公式アカウント＆iriアカウント＆TOOBOEアカウントから随時再投稿いたします さらに投稿した方の中から抽選で10名に「ホタルの嫁入り」のQUOカードPay5,000円分をプレゼント

期間

2026/10/15（木）～2026/12/31（木）

(C) 橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会