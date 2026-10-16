アニメ『ワンパンマン』第3期第2クールが、2027年1月より放送開始することが決定した。第1クールに引き続き、オープニング主題歌はJAM Projectが担当し、楽曲タイトルは「Never Done～最強VS最恐～」となる。

「ニューヨーク・コミコン2026」にて、スペシャルステージ「ONE-PUNCH MAN Special Panel: The Voice of Garou（『ワンパンマン』スペシャルパネル：ガロウの声）」

10月10日（現地時間）には、米ニューヨークで開催された「ニューヨーク・コミコン2026」にて、スペシャルステージ「ONE-PUNCH MAN Special Panel: The Voice of Garou（『ワンパンマン』スペシャルパネル：ガロウの声）」を実施。ガロウ役の緑川光が登壇し、作品の魅力やアフレコ収録の舞台裏を語った。

会場を訪れたファンの大きな歓声に迎えられた緑川は、海外イベントについて「先ほど出迎えてくれた時の『Whoo! Whoo!』という歓声がすごく嬉しかった」とコメント。世界各地から寄せられる作品への反響についても、SNSを通じてほぼリアルタイムで感じているといい、「世界中の皆と一緒に作品を応援しているようで嬉しい」と喜びを語った。

『ワンパンマン』を初めて読んだ際の印象を問われると、「よく戦っているなと思いました（笑）」と率直に回答。本作の魅力については、敵側のキャラクターがギャグ漫画に登場しそうなビジュアルでありながら強い点に触れ、「アメコミと日本のマンガの面白いところをミックスしたような感じ」が国内外から支持される理由ではないかと分析した。

自身が演じるガロウについては、「戦いが強く、我が道を行く」点に加え、タレオと会話する時に見せる優しい兄のような一面が魅力だと説明。タレオ役の藤原夏海とは収録でも一緒に演じる機会が多いといい、「一緒だと呼吸が分かりますし、彼女のお芝居によってより良い芝居にしてもらえることもある」と振り返った。

ステージでは、「第3期第5話」から、育ちすぎたポチとの戦闘前におけるガロウとタレオのシーンも紹介。緑川がガロウのセリフを生朗読するサプライズが行われ、会場は大きな拍手に包まれた。

そして、第3期第2クールのPV第1弾と新キービジュアルが解禁され、2027年1月の放送開始が発表された。PVには、怪人協会の幹部たちに襲撃され窮地に立たされるS級ヒーロー、戦慄のタツマキ、サイコス、覚醒するガロウらが登場。サイタマと閃光のフラッシュのやり取りも描かれている。

第3期第2クール新キービジュアル

緑川は新クールに向け、「まずは良い芝居をしたいと思っています。絵を作っている方々に『こんなに良い芝居をされたんじゃ負けられないな』と思ってもらえたら嬉しい」とコメント。最後は「ワンパンチ！」の掛け声とともに、観客とパンチのポーズで記念撮影を行い、ステージを締めくくった。

『ワンパンマン』第3期第2クール 作品情報

放送開始 ：2027年1月

：2027年1月 原作 ：ONE・村田雄介「ワンパンマン」（集英社「となりのヤングジャンプ」連載）

：ONE・村田雄介「ワンパンマン」（集英社「となりのヤングジャンプ」連載） 監督 ：永居慎平

：永居慎平 シリーズ構成 ：鈴木智尋

：鈴木智尋 音楽 ：宮崎誠

：宮崎誠 オープニング主題歌 ：JAM Project「Never Done～最強VS最恐～」

：JAM Project「Never Done～最強VS最恐～」 アニメーション制作 ：J.C.STAFF

キャスト

サイタマ：古川慎

ジェノス：石川界人

戦慄のタツマキ：悠木碧

キング：安元洋貴

地獄のフブキ：早見沙織

ガロウ：緑川光

ほか

(c)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部