TVアニメ『ホタルの嫁入り』第2話「天女島」が放送され、SNSでは進平の言動や、紗都子との関係性に大きな注目が集まった。

第2話では、三枝らに攫われた紗都子が、外界から隔絶された謎多き島・天女島へたどり着く。追手から逃れながら進平とともに島を巡る中で、これまで知らなかった世界を目の当たりにしていく様子が描かれた。

※以下、一部ネタバレを含みます。

進平の「好きだよ」に視聴者悶絶

今回最も大きな反響を呼んだのは、進平のストレートな愛情表現だった。

SNSでは、

「好きだよ…は反則級にヤバかったです」

「いやもう最高でしたよ進平さん」

「愛が重いって良いかもしれない」

「進平がかわいすぎて悶絶」

といったコメントが相次いだ。

また、進平を演じる内山昂輝への反響も大きく、

「内山昂輝の声が好きすぎる。」

「原作も良かったけどうっちーの声で生きてる進平は何倍も好き」

「内山さん、ありがとうございます」

と絶賛の声が。原作ファンからも、アニメならではの魅力として声の演技を評価する意見が多く見られた。

狂気と純粋さが同居する進平の重い愛情を見事に表現している内山昂輝、は、第1話に続いて視聴者の心を強くつかんだようだ。

「覚悟を決めた女は強い」紗都子にも称賛

物語では、心を決めた紗都子の変化にも注目が。1人で外出したことすらない箱入り娘だった紗都子が、殺し屋・進平と駆け引きをしたり、夜の街のど真ん中で舞を披露したりするなど、必死に生き抜こうとする姿が描かれた。

「覚悟を決めた女は強い！」 「さとこ強いわ。すごいわ。」

との声が上がり、厳しい状況の中でも前を向いて進む紗都子を評価する反応が目立った。

第2話では、紗都子と進平が天女島で行動をともにする中で、その距離が少しずつ縮まっていく様子が描かれた。クライマックスでは、進平から思わぬ提案を受けた紗都子。今後の2人の関係性に期待する声も高まっている。

(C) 橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会