2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間、東京都立川市の国営昭和記念公園花みどり文化センターにて開催される「とある自治体の地域振興2026」の詳細、および先行販売の新商品を含むイベント商品が発表された。

先行販売の新商品を含むイベント商品

●A4クリアファイル2種：各550円(税込)

●缶バッジ14種(トレーディング)： 700円(税込)※イベント価格

●アクリルキーホルダー7種： 各1,400円(税込)※イベント価格

●アクリルスタンド7種： 各1,750円(税込)※イベント価格

●アクリル背景共通台座： 2,850円(税込)※イベント価格

●GGフォこれ！アクリルスタンド7種：1,500円(税込)※イベント価格

●ラバーマット2種： 各3,850円(税込)

●B2タペストリー2種： 各4,400円(税込)

●GGデフォこれ！プチすた！第3弾 25種(トレーディング)：1個 750円(税込)※イベント価格

●GGデフォこれ！ラバーマット第3弾：3,850円(税込)

●GGデフォこれ！缶バッジ第3弾25種(トレーディング)：1個 500円(税込)※イベント価格

●GGデフォこれ！透明ステッカーセット第3弾：2,200円(税込)

●GGデフォこれ！アクリルスタンド 各1,500円(税込)

●すわってマスコット！：各1,300円(税込)※イベント価格

●ピョン子のミニぬいぐるみ：2,750円(税込)

●立川オリジナルトートバッグ：3,300円(税込)

●佐天さんのもとだれ：600円(税込)

※こちらの商品は、カードラリーにも参加しているもとだれ総本舗石坂商店での店舗販売のため抽選券対象外

このほかにも人気の「とある」シリーズのグッズが勢揃い。これらの商品を1,000円(税込)購入するごとに1枚、直筆サイン入りTシャツが当たる抽選券が配布される。

昨年、復活し大盛況となったリアル抽選会は11月15日(日)15：20(15：10集合)より花みどり文化センター内物販エリア横で開催。ここで外れてしまっても後日行われるネット抽選での当選チャンスも残っているので、半券は取っておくことがおすすめ。また、商品については事後通販も行われるのでイベントに来られない人、買い逃した人はそちらも注目したい。通販でも抽選で直筆サイン入りTシャツが当たる。

【抽選券配布時間】

■11/14(土)10：00～16：00

■11/15(日)10：00～16：00(当日抽選対象は15：00配布分まで)

※15：01以降の抽選券は当日抽選対象外だが、Web抽選には参加できる。

なお、物販に関しては、昨年と同様、物販エリアへの入場整理券(以下整理券と記載)が配布される。整理券を受け取るまでの流れは以下のとおり。

1) 7：00 …… 整理券待機列形成 14日(土)、15日(日)の両日共通

場所：国営昭和記念公園あけぼの口門に向かって左側の歩道植え込み側

※早めに到着した人は、歩行者の妨げにならないようスタッフの指示に従い、待機列形成場所に並んで待つ。先着優先。

2) 8：30 …… 開門とともに誘導員を先頭に公園内花みどり文化センター脇に移動。

※混雑状況によっては開門が早まる場合もある。

※整理券受取りは、この列の順番に行われる。

3) 9：00 …… 整理券を配布開始。整理券は先着順。

※規定枚数が終了し次第、配布は終了となる。

※整理券の注意書きを読み、会場スタッフの指示を守る。

※整理券はおひとり様1枚です。転売/譲渡はできません。

※整理券はすべての商品の購入を約束するものではなく、売り切れてしまう場合もある。

※14時15分以降はフリー入場となる予定。

続いては、こちらも人気の「とある自治体の地域振興キャスト出演上映会」。今回は「『とある暗部の少女共棲』の振り返り上映会」となる。出演は、小清水亜美(麦野沈利役)、洲崎綾(滝壺理后役)、内田真礼(フレンダ＝セイヴェルン役)、赤﨑千夏(絹旗最愛役)、菱川花菜(華野超美 役)の5名を予定(※出演者は予告なく変更となる場合がある)。

上映会(参加無料・先着座席指定)参加受付は、2026年10月25日(日)20：00よりこちらのサイトで行われる。

■上映会チケットの申込み方法

事前に会員登録(※サイトがリニューアルされたため、すでに会員の人も事前にログインできるかどうか要確認)を済ませ、サイトに表示される座席表から空いている座席を選ぶ方式。先着順で、満席になり次第終了となる。10月25日(日)の受付開始にはログイン状態で待機するのがおすすめ。

そのほかのイベントについては、以下のとおりとなっている。

①リアルカードラリー実施

昨年復活したカードラリーの参加店舗は今年14店舗に。

＜景品交換場所＞

昭和記念公園内、立川観光コンベンション協会テント前

＜景品＞

2027年「とある自治体の地域振興」A3カレンダー2種

※今年も昨年に引き続き2枚を進呈。先着順、なくなり次第終了

②コラボフードも多数登場

さらに今回は「とある街中の創作メニュー」と称して、「とある」シリーズとコラボレーションした限定ドリンクや限定フードが販売され、対象商品注文すると限定コースターがプレゼントされる。

③新・学園都市？LOCATION MAP配布

④とある街中の体験学習実施

最後に、会場内で新たな「新・学園都市？LOCATION MAP」も配布される。MAP内には、場面写と市内地図のほか、「とある街中の体験学習」のスタンプコーナーを用意。新企画「とある街中の体験学習」では、立川市内複数の施設を体験しスタンプを獲得し、ゴール地点で獲得したスタンプを見せることで、立川体験修了カードが獲得できる。

また、立川土産の定番となった人気のヤシの実＆パインサイダー2026年デザイン缶もイベントに合わせて発売される。地域の店舗とのおもてなし企画もさらに充実し、「とある」シリーズファンでなくとも楽しめる盛りだくさんの内容となっている。

今年は昨年にも増して、様々な企画が盛りだくさん、①～④の企画の参加店舗、およびヤシの実＆パインサイダー購入できる「とあるラッピング自動販売機」などの特設サイトに順次掲載されていく予定となっている。

(C)鎌池和馬/KADOKAWA/PROJECT-ITEM

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T