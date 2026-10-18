TVアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』（以下、『チー付与』）より、第3話のあらすじ、先行カット、次回予告が公開された。

第3話では、街へ戻ったレイン・ガーランドとリリィ・フラムベルが、「皇帝の盾」に所属する冒険者・マーガレット・エルスと出会う。

マーガレットは、リリィが戦えなくなった原因となったガドレーザのクエストで、姉を亡くした遺族だった。2年前、リリィとマーガレットの姉、仲間たちは伝説の剣・レファイドを求め、ガドレーザ・光竜の遺跡のクエストに挑戦。しかし、クエストは失敗に終わり、マーガレットの姉と仲間たちは命を落とした。

恐怖以外の記憶を失った状態で、リリィだけが帰還していたことから、マーガレットはリリィが姉たちを見捨てて逃げたのではないかと考えていた。

過去に何が起きたのかを確かめるため、リリィはレインとともに再びガドレーザへ挑むことを決意。リリィを憎むマーガレットもまた、同行を希望する。

放送・配信情報

放送 ：毎週火曜深夜24時からテレ東系列にて放送

：毎週火曜深夜24時からテレ東系列にて放送 AT-X ：毎週木曜23時30分から放送

：毎週木曜23時30分から放送 最速配信 ：ABEMA、dアニメストアにて毎週火曜24時30分から配信

：ABEMA、dアニメストアにて毎週火曜24時30分から配信 オープニングテーマ ：sumika「エンバートーチ」

キャスト

レイン・ガーランド：山下大輝

リリィ・フラムベル：Lynn

マーガレット・エルス：青山吉能

ミラベル：富田美憂

エルシー・ゾラ：潘めぐみ

ニーナ：小原好美

どんぐり：山崎たくみ

バリオス：楠大典

コーネリアス：古川慎

(c)六志麻あさ・業務用餅・kisui・講談社／「チー付与」製作委員会