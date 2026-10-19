⿃⼭明先⽣による世界的⼤⼈気漫画作品『DRAGON BALL』(ドラゴンボール)から、⼤幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を⾏ったアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が10月より放送開始している。10月18日23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送された、アニメ『ドラゴンボール 超ビルス』第2話「破壊神界王星へ」のあらすじと場⾯カットが公開された。

第2話「破壊神界王星へ」あらすじ&場⾯カット公開

老界王神とキビト界王神は、圧倒的な力を持つビルスの目覚めを知る。ビルスは予知夢で見た「超サイヤ人ゴッド」について聞き出すため界王星へ向かい…!?

作品概要

作品タイトル:ドラゴンボール超 ビルス

放送情報:毎週⽇曜⽇23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送中、『PrimeVideo』と『U-NEXT』では最速配信も実施中

原作・ストーリー・キャラクターデザイン:⿃⼭明

演出構成:瀬⾕ 沫⼈

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:⼭室 直儀

編集:⻄村 英⼀

撮影監督:元⽊ 洋介

⾳楽:住友 紀⼈

イントロダクション

⿃⼭明先⽣による世界的⼤⼈気漫画作品『DRAGON BALL』(ドラゴンボール)。TV アニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの⼈気を誇る。

そして、2026年―。⿃⼭明先⽣が原作・ストーリー・キャラクターデザインを⼿掛けるアニメ『ドラゴンボール超スーパー』が『ドラゴンボール超 ビルス』として新たに始動︕本作では、⼤幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を⾏い“エンハンスド”。最新の映像表現により、バトルシーンのさらなる臨場感と、より精密な原作再現がほどこされたエンハンスド版としてここに登場する。

魔⼈ブウとの壮絶な闘いから数年が経ち、地球は束の間の平和を取り戻していた。

時を同じくして、⻑い眠りから⽬覚めた破壊神・ビルス。

星々を破壊する圧倒的な⼒を持つビルスの⽬覚めを、界王や界王神たちですら畏れをもって⾒守っていたのだが…そのさなか、フリーザを倒したサイヤ⼈の噂を聞きつけたビルスは、突如悟空の前に現れるー。

かつてない⼒を持つビルスの襲来により、消滅の危機に直⾯する地球…破壊神と悟空たちの宇宙を揺るがす超絶バトルが幕を開ける――。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション