9月18日より公開中の、「名探偵プリキュア!」の劇場版『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』より、映画プリキュアシリーズ単独作品の興行収入歴代No.1を達成したことが発表された。また、大ヒットを記念しておとも妖精キャストの加藤英美里、礒部花凜、羊宮妃那、梶裕貴からコメント到着。さらにスタッフトーク付き応援上映の追加開催が決定した。

映画プリキュアシリーズ単独作品の興行収入歴代No.1を達成!

『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』は、2024年公開の『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険!』の12.4億円を超え、映画プリキュアシリーズ単独作品の興行収入歴代No.1を達成。SNSでは、「子供たちにも2回目3回目を観てほしい!理解が深まると面白味が増す!」や「鑑賞5回目!何度見ても感動したよ!」等リピーターの熱狂的な声も寄せられているという。

今回、大ヒットを記念して おとも妖精キャストの加藤英美里、礒部花凜、羊宮妃那、梶裕貴からコメントと、おとも妖精たちの新カット4点が到着した。大きく膨らむポチタンや、レインを見つけたシュシュタンのキュートな表情、さらにマシュタンがポチタンとシュシュタンを先導する様子や、ジェット先輩がナイスなアシストをするあのシーンまで、おとも妖精たちの映画でのさらなる活躍に期待が高まる新カットだ。

加藤英美里(ポチタン役)

『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』!たくさんの皆さまに応援していただき、ありがとうございます!

かりんちゃん、アランとレイン。そしてプリキュア達が『ダメダメ』の謎に迫る……。

この物語は私にとっても共感度が高く、涙なしには見られませんでした。皆さまはいかがでしたか?

まだ観られてないよ〜!という方は、ぜひプリキュア達の活躍を見てくださいね⭐

今作では、ポチタンはとっても可愛く大活躍!

いつもより沢山お喋りできているのも一押しポイントです♪

私の泣きポイントがどこだったかと言うと、劇場で大きく映し出されたみんなの姿を見て、OPで泣いてしまいました!

何度でも、ポチタンと一緒にプリキュアを応援してくださいね♡

プリキュア〜!がんばえ〜!!

礒部花凜(シュシュタン役)

『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』大ヒットおめでとうございます!

日々、皆さんからの反響の大きさを感じています。この素敵な物語がたくさんの方の胸に響いているんだと思うと、とてもとても嬉しいです。

今作は、大人が見ても深く共感できる部分が多くて、思わず涙がこぼれてしまうような…そして子供たちにとっても、大人になった時にふと思い出して、頑張る背中を押してくれる、そんな作品になっているのではないかなと思います。素敵な作品に私もシュシュタン役として携わることができてとても光栄です。

挿入歌「First Step」の歌詞にある「だから道無き道も 奇跡信じ 進むよ」という言葉のように、私自身もこれからもこの作品に背中を押してもらいながら、前を向いて頑張ろうと思います!

羊宮妃那(マシュタン役)

『映画名探偵プリキュア!』をたくさん見てくださり、たくさん「おうえん」してくださり、ほんとうにありがとうございます。マシュタンとして、わたしもプリキュアを「おうえん」できて、とてもうれしいです。1人ではできないことでも、みんなとなら、できることがある。とてもステキなことだと、おもいます。プリキュアを見て、「たいせつ」だとおもった「きもち」を、これからも「たいせつ」にしてもらえたら、うれしいです。

梶裕貴(ジェット先輩役)

超特大ヒットおめでとうございます!!

脚本を拝読した時から、とても素敵な物語だなと感じていたので、実際に公開され、多くの方に親しんでいただけている事実が、すごくすごく嬉しいです。

身の回りでも「映画たんプリ観たよ!」という声をたくさん耳にする毎日で、密かにプリティスマイルが止まりません(笑)。

我が子にとって、初めての映画館体験になるかもしれない本作。

ポチタンミラクルライトを振って、全力でプリキュアたちを応援する姿を見守れたら、それ以上に幸せなことはありません!

まだまだ続く上映期間、一度と言わず何度でも……

ぜひ繰り返し、劇場でお楽しみください!じぇじぇー!!

映画挿入歌「First Step」リリックビデオも公開!

さらに、映画挿入歌「First Step」のリリックビデオも公開された。

今回公開されたリリックビデオでは、不思議な庭で出会った少女・かりんと、彼女を大切に想う妖精・アランとレイン、そして名探偵プリキュアの活躍など、映画本編シーンをたっぷり収録。大切なものを守るために立ち向かうプリキュアも、次々と襲いかかる困難に大苦戦。それでも諦めず仲間を信じて前へ進んでいくことの大切さを感じさせてくれる感動いっぱいの映像に仕上がっている。

スタッフトーク付き応援上映の追加開催が決定!

10月29日には、本作で2度目となるスタッフトーク付き「映画たんプリはなまる応援上映」の開催が新宿バルト9にて決定した。上田華子監督、中川真緒プロデューサー(東映アニメーション)、多田香奈子プロデューサー(ABCアニメーション)が制作秘話から映画に対する熱い想いまで、心を込めて語る。歓声OK、応援OK、拍手OK、映画たんプリをもっと好きになる特別な応援上映回だ。

日時:10月29日(木) 19：00の回上映後

場所:新宿バルト9 スクリーン9

登壇者:上田華子(監督)、中川真緒(東映アニメーションプロデューサー)、多田香奈子(ABCアニメーションプロデューサー)

チケット情報:2,600円均一料金、10月20日0：00(10月19日24：00)より、劇場HPにて販売開始

(C)2026 映画名探偵プリキュア!製作委員会