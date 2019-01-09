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「交通系ICカード」の最新情報・話題まとめ

PASMO、Suica、PiTaPa、ICOCA、manaca、TOICA、Kitaca、SUGOCA、nimoca、はやかけんなど、交通系ICカードの最新ニュースやハウツーなどを紹介します。

2019年03月27日(水)

Top

ジョルダン、MaaS機能を搭載した新しい「乗換案内」を5月から提供

情報システム 03/27 07:32

2019年03月22日(金)

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西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」オリジナルデザイン「nimoca」発売

鉄道 03/22 21:26

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「ICOCA」2,000万枚突破キャンペーン、漢字読めたら1万ポイント!?

鉄道 03/22 19:58

2019年03月05日(火)

Top

JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開

鉄道 03/05 11:47

2019年03月04日(月)

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南海電鉄、近鉄・阪急・京阪とのIC連絡定期券の発売範囲を拡大へ

鉄道 03/04 17:45

2019年02月27日(水)

Top

6割の人が感じているスマホ決済のデメリットとは?

ビジネストレンド 02/27 09:52

2019年02月20日(水)

Top

「タイガースICOCA」が登場 - 球団旗＆トラッキーデザイン

ビジネストレンド 02/20 14:59

2019年02月19日(火)

Top

阪神「タイガースICOCA」発売方法は? IC定期券キャンペーンも実施

鉄道 02/19 18:57

2019年02月18日(月)

Top

JR東日本、預り金なしの訪日外国人旅行者向けICカード販売

マーケティング 02/18 10:37

2019年02月17日(日)

Top

「PASMO PASSPORT」訪日外国人旅行者向けICカード、9月から販売へ

鉄道 02/17 20:25

Top

ことでんバスで「ICOCA」など交通系ICカードが3/2から利用可能に

鉄道 02/17 20:15

2019年02月16日(土)

Top

【ゼロからはじめるApple Pay】第4回 Apple PayにSuicaカードを登録するには?

iPhone 02/16 18:00

2019年01月30日(水)

Top

JR西日本「ICOCA」宇野みなと線彦崎～宇野間で3/16から利用可能に

鉄道 01/30 19:10

2019年01月24日(木)

Top

阪急電鉄・阪神電気鉄道など4社「ICOCA」「ICOCA定期券」3/1発売

鉄道 01/24 16:58

2019年01月19日(土)

Top

関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更

鉄道 01/19 06:00

2019年01月11日(金)

Top

『新幹線変形ロボ シンカリオン』に「Suicaのペンギン」が初登場

鉄道 01/11 16:01

2019年01月10日(木)

Top

JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン

鉄道 01/10 14:37

2019年01月09日(水)

Top

阪神電気鉄道、特別デザイン「タイガースICOCA」2種類を今春発売

鉄道 01/09 18:16

Top

JR九州「門司港駅記念SUGOCAセット」完全予約制で3,000セット発売

鉄道 01/09 16:20

2018年12月17日(月)

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JR西日本、境線3/16から「ICOCA」エリアに - 車載型IC改札機を導入

鉄道 12/17 18:07

2018年12月14日(金)

Top

首都圏12社局、外国人旅行者向け「PASMO」限定デザインで12/25発売

鉄道 12/14 12:11

2018年12月12日(水)

Top

JR東海「TOICA」利用エリア167駅に拡大 - 愛知環状鉄道も利用可能

鉄道 12/12 18:07

2018年11月16日(金)

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伊藤園、Alipayと電子マネーに対応した新たな自動販売機

マーケティング 11/16 09:30

2018年11月09日(金)

Top

JR九州「くまモン」起用した訪日外国人向け「SUGOMON PASS」発売

鉄道 11/09 21:27

2018年10月23日(火)

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凸版、カードや電子マネー対応のタブレット型専用POS端末

業務システム 10/23 14:22

2018年10月22日(月)

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JR西日本「ICOCA」キャンペーン、大阪環状線＆中国エリアで開催へ

鉄道 10/22 18:15

2018年10月14日(日)

Top

東京モノレール、JALマイル1,000ポイントが当たるキャンペーン開始

鉄道 10/14 18:23

2018年10月13日(土)

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鉄道トリビア 第477回 東武日光駅から箱根・富士山方面へ、乗換え改札なしで行ける

鉄道 10/13 08:00

2018年10月11日(木)

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シーンで選ぶクレジットカード活用術 第89回 「ICOCA」のポイントサービスが10月1日からスタート

カードと電子マネー 10/11 14:00

2018年10月05日(金)

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ドコモなど、観光促進を目指した横浜MaaS「AI運行バス」実証実験

モバイル 10/05 16:10

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