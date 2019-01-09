「交通系ICカード」の最新情報・話題まとめ
2019年03月27日(水)
ジョルダン、MaaS機能を搭載した新しい「乗換案内」を5月から提供
情報システム 03/27 07:32
2019年03月22日(金)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」オリジナルデザイン「nimoca」発売
鉄道 03/22 21:26
「ICOCA」2,000万枚突破キャンペーン、漢字読めたら1万ポイント!?
鉄道 03/22 19:58
2019年03月05日(火)
JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開
鉄道 03/05 11:47
2019年03月04日(月)
南海電鉄、近鉄・阪急・京阪とのIC連絡定期券の発売範囲を拡大へ
鉄道 03/04 17:45
2019年02月27日(水)
6割の人が感じているスマホ決済のデメリットとは?
ビジネストレンド 02/27 09:52
2019年02月20日(水)
「タイガースICOCA」が登場 - 球団旗＆トラッキーデザイン
ビジネストレンド 02/20 14:59
2019年02月19日(火)
阪神「タイガースICOCA」発売方法は? IC定期券キャンペーンも実施
鉄道 02/19 18:57
2019年02月18日(月)
JR東日本、預り金なしの訪日外国人旅行者向けICカード販売
マーケティング 02/18 10:37
2019年02月17日(日)
「PASMO PASSPORT」訪日外国人旅行者向けICカード、9月から販売へ
鉄道 02/17 20:25
ことでんバスで「ICOCA」など交通系ICカードが3/2から利用可能に
鉄道 02/17 20:15
2019年02月16日(土)
2019年01月30日(水)
JR西日本「ICOCA」宇野みなと線彦崎～宇野間で3/16から利用可能に
鉄道 01/30 19:10
2019年01月24日(木)
阪急電鉄・阪神電気鉄道など4社「ICOCA」「ICOCA定期券」3/1発売
鉄道 01/24 16:58
2019年01月19日(土)
関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更
鉄道 01/19 06:00
2019年01月11日(金)
『新幹線変形ロボ シンカリオン』に「Suicaのペンギン」が初登場
鉄道 01/11 16:01
2019年01月10日(木)
JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン
鉄道 01/10 14:37
2019年01月09日(水)
阪神電気鉄道、特別デザイン「タイガースICOCA」2種類を今春発売
鉄道 01/09 18:16
JR九州「門司港駅記念SUGOCAセット」完全予約制で3,000セット発売
鉄道 01/09 16:20
2018年12月17日(月)
JR西日本、境線3/16から「ICOCA」エリアに - 車載型IC改札機を導入
鉄道 12/17 18:07
2018年12月14日(金)
首都圏12社局、外国人旅行者向け「PASMO」限定デザインで12/25発売
鉄道 12/14 12:11
2018年12月12日(水)
JR東海「TOICA」利用エリア167駅に拡大 - 愛知環状鉄道も利用可能
鉄道 12/12 18:07
2018年11月16日(金)
伊藤園、Alipayと電子マネーに対応した新たな自動販売機
マーケティング 11/16 09:30
2018年11月09日(金)
JR九州「くまモン」起用した訪日外国人向け「SUGOMON PASS」発売
鉄道 11/09 21:27
2018年10月23日(火)
凸版、カードや電子マネー対応のタブレット型専用POS端末
業務システム 10/23 14:22
2018年10月22日(月)
JR西日本「ICOCA」キャンペーン、大阪環状線＆中国エリアで開催へ
鉄道 10/22 18:15
2018年10月14日(日)
東京モノレール、JALマイル1,000ポイントが当たるキャンペーン開始
鉄道 10/14 18:23
2018年10月13日(土)
鉄道トリビア 第477回 東武日光駅から箱根・富士山方面へ、乗換え改札なしで行ける
鉄道 10/13 08:00
2018年10月11日(木)
2018年10月05日(金)
ドコモなど、観光促進を目指した横浜MaaS「AI運行バス」実証実験
モバイル 10/05 16:10
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
|