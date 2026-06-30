JR東日本商事は、「Suicaのペンギン」をデザインした「町中華」モチーフの新商品を7月3日に発売。食卓を彩る中華皿やグラス、レンゲ、ハンカチをそろえ、鉄道雑貨店「TRAINIART(トレニアート)」各店とオンラインショップ「TRAINIART JRE MALL店」などで販売する。

栃木の餃子をイメージした「Suicaのペンギン」グッズ

今回発売する商品は、栃木県や神奈川県のご当地デザインを取り入れた。栃木の柄は、名物の餃子を前に思わず笑顔になる「Suicaのペンギン」を描いたデザインで、中華皿(2,530円)、グラス(1,540円)、レンゲ(935円)、ハンカチ(1,430円)を用意した。

サイズは中華皿が「約19.5×19.5×高さ4cm」、グラスが「直径約6×高さ10cm」、レンゲが「最大幅約4.5×長さ14cm」、ハンカチが「約51.5×51.5cm」とのこと。

「Suicaのペンギン 中華皿(栃木)」

「Suicaのペンギン グラス(栃木)」

「Suicaのペンギン レンゲ(栃木)」

「Suicaのペンギン ハンカチ(栃木)」

「Suicaのペンギン 町中華セット(神奈川)」

「TRAINIART JRE MALL店」限定で販売する「Suicaのペンギン 町中華セット(神奈川)」(5,830円)は、中華街をイメージしたデザインの中華皿、グラス、レンゲ、ハンカチをセットに。中華街をイメージした「Suicaのペンギン」のイラストをあしらい、家庭で町中華の雰囲気を楽しめる商品としている。