東日本旅客鉄道は9月1日より、Suicaが11月に25周年を迎えることを記念し、各種キャンペーンを順次実施する。

Penguin Years

「Suicaのペンギン」の足跡をたどるキャンペーンを展開

2001年からSuicaのイメージキャラクターとして活躍してきた「Suicaのペンギン」は、2026年度末をもってイメージキャラクターから卒業し、新たなイメージキャラクターへとバトンタッチする。

JR東日本グループでは2026年度を「Penguin Years」と題し、特設サイトやオリジナル商品などを展開している。今回、2026年11月にSuicaが25周年を迎えることを記念し、デジタルスタンプラリーや上野駅でのイベントなど、Suicaのペンギンの足跡をたどることができる多彩なキャンペーンを実施する。

Penguin Years

LINE×改札タッチ 謎解きキャンペーン

9月1日～11月30日には、「LINE×改札タッチ 謎解きキャンペーン」を実施する。

LINE×改札タッチ 謎解きキャンペーン

特設ページからLINEアカウント「通勤通販0103」を友だち登録し、エントリー完了画面に出題される謎を解き明かしたうえで、指定された駅の改札をSuicaで出場。出場後に送られてくるキーワードと出場した駅名をLINE上で入力すると、次の駅の謎とJRE MALLショッピングで使えるクーポンがもらえる。条件を達成した人には「Suicaのペンギン オリジナルARコンテンツ」をプレゼントする。

Suicaのペンギンのエピソードを募集

9月14日～11月30日の期間、毎日の通勤・通学、おでかけや旅行など、Suica・Suicaのペンギンとともに過ごした思い出を「Suica・Suicaのペンギンと私」をテーマに募集する。

寄せられたエピソードはイベントなどで紹介される予定。一部の作品は入賞作品として選定し、入賞者には原作者・坂崎千春氏の直筆サイン色紙をプレゼントする。応募は開始日以降、「Penguin Years」特設サイトの応募フォームから受け付ける。

「ペンスタ」の買い物で限定ノベルティがもらえる

期間中、対象の「ペンスタ」各店舗にて交通系電子マネーを利用して一定金額以上買い物をした人を対象に、Penguin Yearsオリジナルノベルティをプレゼントする。期間は9月24日～各店舗なくなり次第終了となる。

エキュート上野店(グッズエリア)、ルミネエスト新宿店、エキュート大宮ノース店、プレミィ・コロミィ/ペンスタCIAL桜木町店では、3,000円(税込)以上の交通系電子マネー利用で「アンブレラマーカー」をプレゼント。エキュート上野店(カフェエリア)では、1,500円(税込)以上の利用で「ペーパーコースター」をプレゼントする

Suica電子マネーの利用でグッズ&ポイントプレゼント

10月1日からは、JRE POINTサイトにてエントリーのうえ、対象店舗でSuicaを利用して累計3,000円(税込)以上買い物をした人を対象に、Suicaのペンギン限定オリジナルグッズや最大39,000円相当のJRE POINTを抽選でプレゼントする。

モバイルSuicaの利用や、ペンスタでの買いものにより、当選確率がアップする。詳細は別途案内される。

Suicaのペンギン デジタルスタンプラリーを実施

山手線の駅、新幹線駅、駅ビルなど全20カ所を巡る「Suicaのペンギン デジタルスタンプラリー」を実施する。期間は10月1日～12月25日。

「エキタグ」アプリをダウンロードし、スタンプ帳からエントリーのうえ、各地に設置されたタグを読み取ると、デジタルスタンプを獲得できる。取得したスタンプ数に応じて、オリジナル景品と引き換えできる。

上野駅で「Suicaのペンギン」ファン感謝イベント

上野駅

JR上野駅中央改札外のグランドコンコースでファン感謝イベントを開催する。期間は10月30日～11月4日。

Suicaのペンギンが歩んできた歴史を振り返る展示パネルのほか、ペンギンへのメッセージを書けるブースやフォトスポットの設置、グッズ販売、グリーティング等を実施する。

また一部期間、隣接する大型サイネージ「UENO CANVAS」をジャックするほか、NewDaysやのもの等、JR上野駅内の店舗でも、Suicaのペンギングッズの取り扱いを強化する。

Suicaのペンギン特別ラッピングトレインを運行

山手線1編成で、Suicaのペンギン特別ラッピングトレインを期間限定で運行する。期間は11月を予定している。これまでのデザインを振り返ることができるペンギン一色の車内を楽しめる。

なお、運行状況などにより、今後変更となる場合がある。

新幹線駅で「Suicaのペンギン」特別グリーティング

デジタルスタンプラリーを実施する新幹線駅で、特別グリーティングを実施する。期間は11月下旬～12月を予定している。

詳細は別途、Penguin Years特設サイト内等で案内される。

ペンギンが描かれたSuicaカードは在庫限りで終了へ

また、「Suicaのペンギン」が掲載された現行のSuicaカードについては、各発売箇所の在庫がなくなり次第発売を終了し、以降はキャラクターを用いない無地のSuicaカードを発売する。Appleウォレットに表示されるSuica券面については、一時的に無地のデザインへ変更する予定。今後、新たなイメージキャラクターはバトンタッチ以降、モバイルSuica等に登場する予定とのこと。