JR東日本は26日、「Suicaのペンギン」を掲載した現行の「Suica」カードについて、各発売箇所の在庫がなくなり次第、販売を終了し、以降はキャラクターを用いない無地の「Suica」カードを販売すると発表した。「Suicaのペンギン」は2026年度末をもって「Suica」のイメージキャラクターを「卒業」する予定となっている。

「Suicaのペンギン」は2001年からイメージキャラクターを務めてきたが、2026年度末に新たなキャラクターへバトンタッチする予定。今年2月には、新キャラクターを若手クリエイターによる原案から選考し、候補3案を公表した上で利用者の投票を行う方針が示された。

「Suica」カードに加え、「Appleウォレット」に表示される「Suica」券面も一時的に無地のデザインへ変更する予定。新たなイメージキャラクターはバトンタッチ後、「モバイルSuica」などに登場する予定だという。

あわせて「Suicaのペンギン」卒業に向けた企画「Penguin Years」の新たな取組みも発表。9～11月にかけて、LINEを使った謎解きキャンペーン、「Suicaのペンギン」にまつわるエピソード募集、山手線の駅と新幹線駅、駅ビルなど全20カ所を巡る「Suicaのペンギン デジタルスタンプラリー」などの企画を実施する予定となった。10月30日から11月4日まで、上野駅中央改札外のグランドコンコースで「ファン感謝イベント in 上野駅」も開催。「Suicaのペンギン」が歩んだ歴史を振り返る展示パネルをはじめ、メッセージを書けるブースやフォトスポットの設置、グッズ販売、グリーティングなど予定している。

11月には山手線の1編成を使用した「Suicaのペンギン特別ラッピングトレイン」を運行予定。歴代デザインを振り返る車内とする。11月下旬から12月にかけて、デジタルスタンプラリーの対象となる新幹線駅で特別グリーティングも予定しているという。