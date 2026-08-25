東日本旅客鉄道は9月1日から、「モバイルSuica×名探偵コナンキャンペーン」を実施する。

モバイルSuicaを着せ替えできるTVアニメ放送30周年記念「名探偵コナン」の限定カードフェイスをプレゼントする2つのキャンペーンを実施する。

限定カードフェイスがもれなくもらえる

キャンペーン期間は9月1日～10月7日。期間中に、モバイルSuicaで通勤・通学定期券を購入した人を対象に、限定カードフェイス「少年探偵団ver」をもれなくプレゼントする。

エントリ―は不要。モバイルSuicaに会員登録が済んでいること、キャンペーン期間中に、モバイルSuicaのアプリで通勤・通学定期券の新規または継続購入が完了していることが条件。

限定カードフェイスとJRE POINTが当たる

エントリーのうえ、登録したモバイルSuicaでプレゼント条件を達成した人を対象に、限定カードフェイス「江戸川コナン&怪盗キッドver」と、最大5万円相当のJRE POINTを抽選で20万名にプレゼントする。

モバイルSuicaをJRE POINT WEBサイトに登録のうえ、専用ページからエントリーを行い、買い物集計期間中に、対象店舗・サービスにおいて登録したモバイルSuicaでの支払いでJRE POINTが貯まる買い物を1回以上行うこと、さらに同モバイルSuicaでの買い物累計金額が5,000円(税込)以上となることが条件。5,000円(税込)ごとに応募口数が1口付与される。さらに、エントリー期間中に初めてモバイルSuica会員登録をした人は応募口数が2倍となる。

エントリー期間は9月1日～10月15日。買い物集計期間は9月1日～10月31日。