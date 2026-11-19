JR東日本は19日、長野県内で交通系ICカード「Suica」のエリアを拡大し、新たに県内の19駅で「Suica」を利用可能にすると発表した。サービス開始時期は2027年秋以降の予定。具体的なサービス開始日や利用方法など、詳細は決まり次第、改めて発表する。

大糸線を走る211系の普通列車

新たに利用可能となる駅は中央本線の辰野駅、小海線の乙女駅、三岡駅、美里駅、佐久平駅、岩村田駅、北中込駅、中込駅、龍岡城駅、臼田駅、海瀬駅、小海駅、大糸線の有明駅、安曇追分駅、信濃松川駅、信濃常盤駅、飯山線の上今井駅、飯山駅、北飯山駅。これら各駅で、簡易「Suica」改札機(入出場両用機、入場機、出場機の3種類)の整備を予定している。

エリア拡大にともない、長野県内の中央本線では塩尻駅、みどり湖駅、岡谷駅に加え、辰野支線の辰野駅でも利用可能に。長野県内の小海線は野辺山駅と小諸駅(しなの鉄道)のみ「Suica」を利用可能だったが、両駅間にある計11駅でも利用できるようになる。

長野県内の大糸線は現在、、松本～穂高間の全駅と信濃大町駅、白馬駅で「Suica」を使用できるが、2027年秋以降、新たに4駅で利用可能に。長野県内の飯山線でも「Suica」が導入され、豊野・長野方面(長野～豊野間はしなの鉄道北しなの線)へ利用可能となる。