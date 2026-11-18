JR東日本は18日、「Suica」の新たなイメージキャラクターが決定したと発表した。デザイン候補3案(A～C案)の中からB案のキャラクターに決定。愛称募集を12月15日まで実施し、2027年3月31日のバトンタッチ式で愛称を発表する予定だという。

新キャラクターはJR東日本グループの推進する「Suica Renaissance」の世界観を体現し、「お客さま・地域とのつながりを象徴する存在」に。「Suicaとともに成長していく新たなイメージキャラクター」のデザイン候補3案を公開した後、9月8～23日に一般投票を実施した。

その結果、総数166万4,399票が集まり、うち86万152票を獲得したB案を「Suica」の新キャラクターに決定した。B案については、一般投票において、「移動手段を超え、人と街、未来をつなぐ存在として、周囲の声に耳を傾け、未来へ跳び進む『うさぎ』」を選んだと説明。キャラクターカラーの紫色は、「スイスイ(安心)」を象徴する青色と、「ワクワク(感動)」を象徴する赤色が混ざり合って生まれる色としていた。

B案が新キャラクターに決定したことを受け、原案者である世戸ヒロアキ氏は、「JR東日本ととに新しく進化していくSuicaの可能性やそこに込められた想いを、色や形、仕草のひとつひとつに反映しました」「その想いを一人でも多くのお客さまに届けられるよう、さまざまなシーンで埋もれることなく存在感を発揮できるキャラクターを目指し、丁寧に設計しました」とコメント。すでにSNSでファンアートが生まれるなど、多くの反響があり、「とても嬉しく感じています。そうした反響を通じて、制作に込めた想いが少しずつ伝わっているのかなと感じています」とのことだった。

新キャラクターの愛称募集は、特設サイトにて11月18日15時から12月15日15時59分まで実施。応募者全員に新キャラクターの限定デジタル壁紙(全3種類からランダムで1種類)をプレゼントする。なお、愛称については「応募数の順位によって決定するものではなく、応募いただいた愛称とその由来や込めた想いを丁寧に受け止めたうえで、『Suica Renaissance』の世界観を象徴し、『生活に寄り添うキャラクター』としてふさわしい愛称を選考委員会で選定します」とのこと。2027年3月31日に開催する「Suica」キャラクターのバトンタッチに関する式典イベントで、新キャラクターの愛称を発表予定としている。