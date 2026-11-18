JR北海道は18日、交通系ICカード「Kitaca」のエリアを拡大し、2028年春から新たに4路線計18駅へ導入すると発表した。おもに観光での利用が見込まれる駅を対象としており、利便性の向上とキャッシュレス化を推進する。

新たに利用可能となる駅は、函館本線の余市駅、倶知安駅、室蘭本線の白老駅、登別駅、幌別駅、鷲別駅、東室蘭駅、室蘭駅、伊達紋別駅、洞爺駅、富良野線の美瑛駅、美馬牛駅、上富良野駅、ラベンダー畑駅(臨時駅)、中富良野駅、富良野駅、根室本線の帯広駅、釧路駅。エリア拡大により、小樽駅から余市・倶知安方面、苫小牧駅から室蘭・洞爺方面、旭川駅から富良野方面、南千歳駅から帯広・釧路方面へ利用範囲が広がる。

現在は「Kitaca」を利用できない倶知安～小樽間、洞爺～苫小牧間、室蘭～東室蘭間、旭川～富良野間、南千歳～釧路間を経由する場合も、現行エリアと新たに利用可能となる各駅間または新たに利用可能となる駅相互間の乗車で「Kitaca」を利用できるようになる。

一方、2028年春に拡大する「Kitaca」エリアと、函館地区の「Kitaca」エリア(函館～新函館北斗間)をまたぐ利用には対応しない。一例として、新函館北斗駅から洞爺駅まで乗車する場合などは、あらかじめ全区間のきっぷを購入する必要がある。

特急列車に乗車する場合、「Kitaca」での利用は運賃部分のみとなり、特急券など別途購入が必要。詳細なサービス内容は決まり次第、改めて発表する。