JR東日本は11月18日、Suicaの新たなイメージキャラクターを発表した。Suicaのイメージキャラクターは2001年から25年間「Suicaのペンギン」が務めていたが、2027年3月31日をもって卒業することが発表されている。新たなイメージキャラクターは今年9月8日から23日まで3つの候補の中から一般投票が行われていた。

新キャラクターに選ばれたのは?

Suicaの新たなイメージキャラクターは、3つの候補の中から、9月8日から23日までの15日間で一般投票が行われた。投票総数は160万票を超え、中でも半数を超える86万票もの投票があったキャラクターに決定した。

Suicaの新たなイメージキャラクター候補となった３キャラ

映像で新キャラクターのシルエットが登場すると会場の報道陣からはどよめきが

選考委員も驚き「最も"無難じゃない"キャラクターが選ばれて驚いている」

新キャラクターの発表後、お披露目会の会場には、キャラクター誕生に携わった選考委員と、新キャラクターの立体像が登壇した。

選考委員会のメンバーも登壇

最初に、新キャラクター原案者のメッセージを津田健次郎氏が代読。内容は以下の通り。

「この度は新しいSuicaのキャラクターに選んでいただき、誠にありがとうございます。投票の段階から皆様に多くの反響をいただき、大変驚くとともに、とても嬉しく思っております。このキャラクターには、JR東日本とともに新しく進化していくSuicaの可能性や、そこに込められた思いを色や形、仕草の1つ1つに反映しました。

また、その思いを1人でも多くのお客様に届けられるよう、さまざまなシーンで埋もれることなく存在感を発揮できるキャラクターを目指して丁寧に設定しました。SNSでファンアートが生まれるなど、既に多くの方々とのコミュニケーションが生まれていることをとてもうれしく感じています。

そうした反響を通じて、制作に込めた思いが少しずつ伝わっているのかなと感じています。私は原案制作という立場ですが、これからは多くの方々の手によってこのキャラクターがさらに成長し、皆さんに親しまれていくことを皆さんと一緒に楽しみにしています」

新キャラクター原案者のメッセージを津田健次郎氏が代読

決定した新キャラクターの魅力について、選考委員の市川紗椰氏は、「この新キャラがまだ何者なのか正直私もまだ全然もわかってなくて、でもちょっと癖になる感じと違和感がすごい魅力だなと思っています。どこか謎めいた魅力があるこのキャラクターについて、ここから何十年もかけて、みんなでこの謎を解いていこうという楽しみがあるキャラクターだなと思います。特に動きと後ろ姿がかわいいです!」と絶賛した。

独特のフォルムと謎めいた姿も魅力

きはら ようすけ氏は、「このキャラクターの一番の魅力は力強いところと可愛さの絶妙なバランス。何を考えてるかわからない部分がすごくあるんだけど、逆に言うとなんでもできそうな気がする……見る人によって感じ方が変わる多面性を持っているところが魅力じゃないかな」と語った。

きはら ようすけ氏は「一番の魅力は力強いところと可愛さの絶妙なバランス」

しまぐち ニケ氏は、「審査会でもみんなで迷いながらも全員で『このキャラはやっぱり入れたいよね』と話していました。これからSuicaが新しくなるのにふさわしいキャラクターじゃないかな」と語った。

しまぐち ニケ氏は、「これからSuicaが新しくなるのにふさわしいキャラクター」

水野学氏は、「多数決を交えて決めていくと割と無難なものになる可能性が高いのですが、最も"無難じゃない"不思議さを残すキャラクターが選ばれて大変驚いています。なぜこのキャラクターが選ばれたのか考えると、シンプルなのに特徴があるところが完成度が高かったからではないかと思います」と分析。

これから新キャラクターの名称を募集していくにあたり、どのような思いを込めてほしいかについて篠原ともえ氏は、「このキャラクターと目が合った瞬間、パッと思いついたり心の中で湧き上がったアイデアだったりを自由に紡いでいただいて、新しい物語を皆さんと一緒に作っていけたら嬉しいと思っています!」と呼びかけた。

津田健次郎氏は、「このキャラクターが持つインパクトと馴染みやすさが反映された名前がいいな、なんて個人的には思っています。いろんな想いを込めて名前つけていただいて、キャラクターが動き出して生きていくのが楽しみですね」と語った。

選考委員の座長を務めた小山薫堂氏は、「生活に寄り添うSuicaのキャラクターですので、名前は何かあったときにちょっと頼りたくなったり、疲れた時にずっと抱きしめたくなったりするようなものがいいなと思います。今後何十年も、できたら100年以上、日本のキャラクターとして世界の人からも覚えていただけるような、そういう名前になるといいですね」とコメントした。

東日本旅客鉄道代表取締役社長の喜㔟陽一氏は、「この新しいキャラクターは、"移動と少額決済のデバイス"から、"お客様のさまざまな生活シーンと繋がっていく生活のデバイス"に進化をしていく、Suicaの進化の過程で、お客様と一緒に伴走しながら進んでいくようなキャラクターに位置づけていきたいと思います」と今後に期待を寄せた。

東日本旅客鉄道代表取締役社長の喜㔟陽一氏

新キャラクターの名前は、11月18日から12月15日まで特設サイトで応募を受け付けている。応募者にはキャラクターの限定デジタル壁紙がプレゼントされる。新キャラクターの名前は応募数の順位によって決定するものではなく、その由来に込めた思いを丁寧に検討した上で選考委員会で選定するという。

新キャラクターの名前の募集も開始した

決定した名前は、2027年3月31日に開催を予定している「Suicaキャラクターバトンタッチ式典」において発表する予定とのこと。