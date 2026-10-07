JR東日本グループは10月20日、新コード決済サービス「teppay」をスタートする。

モバイルSuicaアプリ内に様々な機能を追加

teppayは、「モバイルSuica」のアプリで利用できるコード決済サービス。現在約4,500万枚以上発行されている同アプリのユーザーに、teppay機能が自動的に付加される。今後もteppay残高へのオートチャージサービスなどの追加を検討していく。

teppay

開始日時は2026年10月20日11時以降順次。モバイルPASMOでも2027年春に利用開始を予定している。

残高の受け渡しやチャージ、2万円を超える決済が可能に

teppayでは、家族や友達とのバリュー(残高)の受け渡しができ、モバイルSuicaにチャージしたり定期券を購入したりすることができる。

さらに、2万円を超える買いものができるようになる。マイナンバーカードによる本人確認を行うことで、teppay残高では最大30万円の決済が可能となり、ビューカードを紐付ければ、クレジットカードの利用限度額まで利用できる。

teppayでできること

teppayのバリュー(残高)の受け渡しは、モバイルSuica間ではもちろん、モバイルSuicaとモバイルPASMO間でも利用できる。これにより、アプリの種類を越えても「送る・受け取る」ができるようになる。

teppayでできること

Suica電子マネーのように、新たな決済端末購入の負担なく導入が可能となる。

また、teppayでの決済額に応じて「teppayポイント」が付与される。teppayポイントはJRE POINTへの交換が可能。

モバイルSuicaのアプリユーザーが使えるお店が広がる

全国約235万店舗以上の交通系電子マネー加盟店では、引き続きモバイルSuicaを利用できる。

さらにteppayが使えるお店が加わることで、モバイルSuicaの利用シーンが拡大する。teppayのコード決済ではホテルや百貨店、家電量販店等で、2万円を超える買いものも可能になる。

teppayのコード決済はJR東日本グループの商業施設や、teppayマークのあるお店のほか、Smart Codeマークがある全国170万か所以上で利用可能。

さらに、teppay残高をインターネットでの買いものに利用できる「teppay JCBプリカ」をアプリ内で発行することが可能。日本国内のJCBブランド加盟店で利用できる。

モバイルSuicaのアプリユーザーが使えるお店が広がる

サービス開始記念キャンペーンを11月より開始

teppayのサービス開始を記念し、おトクなキャンペーンを実施する。特典の進呈には諸条件があり、詳細は順次キャンペーンサイトで案内される。

1.コード決済でもれなく20%ポイント還元

エントリーの上、teppayで500円(税込)以上のコード決済をすると、もれなく20%分のteppayポイント(期間限定)をプレゼントする。期間中の付与上限は1人当たり最大5,000ポイント。ポイント付与上限に達した場合、期間中でも予告なく早期終了する場合がある。キャンペーン期間は2026年11月4日～12月25日。

2.通学定期券はteppayがラクトク

通学定期券はteppayがラクトク

teppay残高でモバイルSuica通学定期券を新規または継続購入するか、利用中のSuicaカードの通学定期券をモバイルSuicaに取り込むと、いずれかの特典として2,000teppayポイント(期間限定)を進呈する。両特典とも、期間中1人当たり1回限りのポイント付与となる。キャンペーン期間は2026年11月4日～2027年1月29日。

ビックカメラとの共同キャンペーン

「teppay×ビックカメラSuicaカード 最大15%還元キャンペーン(仮)」を実施する。teppayに「ビックカメラSuicaカード」を紐付け、ビックカメラで2万円以上の買い物をすると、最大15%のビックポイントがもらえる。キャンペーン開始は2026年11月初旬以降(準備ができ次第)を予定している。

さらに期間中、ビックカメラ独自のポイント上乗せキャンペーンも計画している。

ビューカードとの共同キャンペーン

2026年11月4日～2027年1月31日の期間、「ビューカード スタンダード・ビューカード ゴールド新規入会キャンペーン」を実施する。キャンペーン期間中に、ビューカード スタンダード、ビューカード ゴールドに新規入会の上、ビューカードからteppay残高へのチャージやteppayのビューカード連携支払いで10%ポイントを還元する。上限は5,000ポイント。

2026年11月4日～12月31日には「teppay×ビューカード 総額1億ポイント山分けキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間中にエントリーの上、ビューカードからteppay残高へのチャージとteppayのビューカード連携支払いの合計金額が2万円(税込)以上となった人を対象として、総額1億ポイントを山分けで進呈する。

teppay×JRE BANK つなげてトク旅キャンペーン

teppay×JRE BANK つなげてトク旅キャンペーン

2026年11月4日～2027年3月25日の期間、「teppay×JRE BANK つなげてトク旅キャンペーン」を実施する。特典として「JRE BANK優待割引券(4割引)」を1枚進呈する。

進呈条件は、2027年3月25日の判定日に、次の3点をすべて達成していること。teppayのチャージ用金融機関としてJRE BANK口座を設定し、かつその口座の普通預金残高が10万円以上あること。teppayの支払い元のクレジットカードをビューカードに設定し、かつキャンペーン期間中にそのビューカード連携支払い(支払い元をビューカードとして設定しteppayで決済を行なうこと)での買いものが1回以上であること。JRE POINTリンク登録(JRE BANK口座とJRE POINTの連携)が完了していること。

加盟店向けに最大12か月の手数料無料キャンペーン

最大12か月手数料0円キャンペーン

加盟店向けのキャンペーンも実施している。申込対象期間中にユーザースキャン方式のteppay加盟店へ申し込むと、加盟店契約日から最大12か月後の月末まで、決済手数料が無料となる。申込対象期間は2027年3月31日まで。