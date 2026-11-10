JR東日本は10日、スマートフォンを改札機にタッチすることなく通過できる「ウォークスルー改札」を2028年春から首都圏の40駅に本格導入すると発表した。山手線全駅をはじめ、成田空港各駅、東京モノレールの羽田空港各駅とモノレール浜松町駅が対象となる。

ウォークスルー改札は、対応スマートフォンで「モバイルSuica」を利用する場合、端末を取り出して改札機にタッチすることなく通過できるしくみ。従来のタッチ利用時と変わらないスピードで通過でき、通勤・通学時間帯の混雑時にもスムーズな移動を実現できるという。大きな荷物を持っている場合や、車いす・ベビーカーを利用している場合など、従来はスマートフォンの取出しに手間がかかっていた場面でも、そのまま改札を通過できるようになる。

通信にはUWB(Ultra-Wide Band)という技術を採用。現在利用している「モバイルSuica」の定期券やチャージ残高をそのまま使うことができ、従来の「タッチ＆ゴー」と併用も可能となる。ウォークスルー改札が導入されていない駅では、これまで通りタッチして乗降できる。なお、対応スマートフォンの詳細は決まり次第、案内する。

ウォークスルー改札機の設置イメージ

本格導入に先立ち、2027年4月10日から2028年2月29日まで、14駅で体験導入を実施。広域品川圏の浜松町駅、田町駅、高輪ゲートウェイ駅、品川駅、大井町駅と、主要ターミナル駅である東京駅、上野駅、新宿駅、渋谷駅、池袋駅、赤羽駅、北千住駅、中野駅、大崎駅を対象に行う予定としている。

実施駅間の定期券を持つ利用者から約400人をモニターとして募集し、定期券区間内で入場・出場ともにウォークスルー改札を利用できるようにする。体験導入では、専用アプリを搭載したスマートフォンを貸し出し、改札処理の正確性や混雑環境への対応などを検証する。

JR東日本は今後、新幹線・在来線ともに導入駅を拡大し、2031年度末までに改札機を設置している全駅で導入をめざす。2030年代中頃には、GPSを活用した「スマホ改札(仮称)」を導入し、JR東日本全駅で駅構内と駅の外を区別しない移動体験の実現をめざすとしている。