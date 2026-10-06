JR東日本は6日、「モバイルSuica」で利用できる新たなコード決済サービス「teppay(テッペイ)」を10月20日11時以降に順次開始すると発表した。「Suica」電子マネーの上限額である2万円を超える買い物に対応し、残高の受け渡しやオンライン決済なども可能になる。

「teppay」は約4,500万枚以上発行されている「モバイルSuica」のアプリユーザーに向けて、自動的に機能が付加される。「teppay」の残高は家族・友人間で受け渡しが可能。「モバイルSuica」へのチャージ、定期券・グリーン券・お得なきっぷの購入、「えきねっと」でのチケット購入などにも利用できる。マイナンバーカードによる本人確認を行うと、「teppay」残高で最大30万円の決済が可能。ビューカードを紐付けることで、クレジットカードの利用限度額まで事前チャージなしで利用できるようにもなるという。

2027年春には「モバイルPASMO」でもサービスを開始する予定。「モバイルSuica」同士に加え、「モバイルSuica」「モバイルPASMO」間でも残高を送受信できるようになる。

コード決済はJR東日本グループの商業施設、「teppay」マークのある店舗、全国170万カ所以上の「Smart Code」対応店舗で利用可能。アプリ内で「teppay JCBプリカ」を発行すれば、日本国内のJCBブランド加盟店におけるオンライン決済にも利用できる。

「teppay」残高で支払った場合、原則として支払額の0.5%分の「teppayポイント」が付与される。ビューカード連携支払いでは、支払額の1%分の「JRE POINT」が付与される。「teppayポイント」は「JRE POINT」へ交換できる。

サービス開始を記念し、エントリーした上で500円(税込)以上のコード決済を行うと、20%分の期間限定「teppayポイント」を付与するキャンペーンを11月4日から12月25日まで行う。付与上限は1人最大5,000ポイント。上限に達した場合、期間途中でも終了することがある。