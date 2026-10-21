JR東日本は10月20日、Suicaと連携するQRコード決済サービス「teppay」を開始した。2万円を超える残高を扱え、teppayバリューとして残高を送受信できる点が大きな特徴とされている。

同社では、20％還元などの登場記念のキャンペーンを実施することで、利用者の獲得を図っていきたい考えだ。

JR東日本のコード決済サービスteppayがスタート

teppayで実現するものとは?

teppayはスマートフォンのSuicaアプリから利用するQRコード決済サービスで、交通利用は従来通りSuicaを使い、店頭の買い物での利用が想定されている。

同社の牧野氏は、2020年からの新型コロナウイルスの流行でライフスタイルの大きな変化などが生じ、「Suicaもこの動きに対応しないと選ばれなくなる」との危機感から、Suicaの進化を目指すことになったと説明。

そこから「Suica Renaissance」として、Suica機能の向上を図り、その1つとして2万円を超える買い物や残高の受け渡しが可能なサービスを開発。そしてteppayが生まれた。

teppayの名前の由来として、同社マーケティング戦略部Suica・決済基盤構築ユニット決済・金融事業部長の高松奈帆人氏は、「移動や旅行を楽しむトラベル（T）、子供から高齢者まで簡単・手軽に使えるイージー（E）、人と人、人と地域を繋ぐパートナーシップ（P）にペイ（Pay）を組み合わせた」と説明。加えて、主力事業である鉄道のイメージも想起させる名前にした、という。

この背景には、今回は私鉄各社のPASMOとも連携する点があった。そのため、当初は「Suicaコイン」や「JRE Pay」といった候補もあったそうだが、SuicaユーザーだけでなくPASMOユーザーに対しても親しんでもらえるネーミングを狙った。

teppayの最大の強みは、約4,500万というモバイルSuicaユーザーがそのままアプリのアップデートだけで利用できるという点だ。最新アプリではteppayの項目が表示されるので、簡単な操作で利用可能になる。こうしたことから、ユーザー数は一気に増やせる見込みで、高松氏も、KPIとしてはユーザー数ではなく決済金額などを重視する考えを示している。さらに、これまでQRコード決済に触れていなかったような人にも使ってもらいたいと高松氏は話す。

モバイルSuicaアプリの下部にteppayとの切替ボタンが新設された

また、子供の最初のキャッシュレス決済としても強みのあるSuicaという点も生かし、保護者が子供のSuicaチャージ用にteppayに送金するといった利用を狙っている。この送金機能では今後PASMOとの連携機能も追加されるため、保護者はSuicaだが子供は私鉄なのでPASMOを使っている、という場合にも送金できる点をアピールする。

teppay残高の送受信も可能

高松氏は、Suicaに加えて、ビューカード、teppay、そしてJRE Bankという金融・決済サービスによってユーザーには利便性とお得を提供できるとしており、JR東日本経済圏としてteppayを訴求していく。

同社執行役員マーケティング戦略部Suica・決済基盤構築ユニット長の牧野達朗氏は、2001年のSuicaスタート以来、電子マネーやモバイルSuicaへと進化してきたが、teppayがSuicaの新たな進化の方向性である点をアピール。

PayPayをはじめとする他社のコード決済サービスがすでに市場で先行していることについて高松氏は、コード決済単体で勝負するのではなく、JR東日本経済圏として訴求していく考えを示す。

teppayは、QRコード決済としてJCBのSmart Codeに対応して全国で利用できるほか、JCBのバーチャルカードを発行してえきねっとをはじめとするオンラインでの支払いにも対応する。モバイルオーダーにも使えるが、Apple／Googleウォレットに対応していないため、店頭でタッチしての支払いはできない。

例えば友人同士での旅行で、1人がteppayの残高経由でJCBバーチャルカードを使ってえきねっとから新幹線のチケットを人数分購入し、それぞれからteppay残高で送金してもらう、といった使い方もできる。

teppayの登場で、2万円の上限や送金できないといったSuicaの欠点が解消されることになる。高松氏は、モバイルSuicaにコード決済を搭載することが最もスピーディであると判断したと説明。「Suicaがこのまま終わるわけではない」として、Suicaの2万円上限を撤廃するなど、将来の進化も引き続き検討していくとした。

また、現状は前払式支払い手段としてteppayを開始したが、さらに上限金額を上げられる資金移動業への登録については、ユーザーのニーズに応じて前向きに検討していくという。

さらにJR東日本では、teppayのリリースを記念して各種キャンペーンを投入し、利用拡大を図る。例えば11月4日～12月25日までは、エントリー+500円以上のコード決済で漏れなく20％文のteppayポイントを還元（最大5,000ポイントまで）。

11月4日～翌年1月29日までは、通学定期券購入にteppay残高で購入するか、モバイルSuicaに取り込むと2,000teppayポイントをプレゼントするキャンペーンも用意する。

11月初旬には、ビックカメラとの共同キャンペーンとして、ビックカメラSuicaカードを紐付けてビックカメラで2万円以上の買い物をすると最大15％のビックポイントを還元する。そのほか、ビューカード加入や利用のキャンペーンも用意している。