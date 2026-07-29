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100均「DAISO(ダイソー)」の商品紹介やレビュー記事のまとめ

100円均一ショップ最大手の「DAISO(ダイソー)」。大創産業では100円ショップ「DAISO」、洗練されたデザインの日用品を販売する300円ショップ「Standard Products」、 若い女性にターゲットとした300円ショップ「THREEPY」などを展開している。

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働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。