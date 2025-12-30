2025年も年の瀬となり、家の掃除をする機会が増えた方が多いのではないでしょうか。お掃除中、衣類のメンテナンスをする際に役立つ「毛玉とり」をダイソーで入手しました。

商品名：「毛玉とり」

販売先：ダイソー

価格：各220円 ※電源の単3形乾電池×2は別売

パッケージ裏の注意書き

まずは商品の外観から。「毛玉とり」は衣類などに発生した毛玉を取れる電動の毛玉取り機です。「靴下・セーター・絨毯に」とパッケージにあるように、衣類などの表面にできた小さな毛玉を電動ブレードで手軽にカットできます。

本体をパッケージから取り出した時、本体からカラカラと音がしたので調べてみると、吸い込んだ毛玉ケースの中を掃除できる専用ブラシが付いていました。ブラシは使う前に取り出しておきます。

使い方に難しいところはなく、単3形乾電池2本を入れ、裏フタを閉めたら電源を入れるだけ。飛び出した糸のカットには向きませんが、毛玉の状態であればきれいにカットしてくれました。なお、注意書きとして、毛の長い製品や薄い生地、模様編み、高級品などへの利用は禁止されています。

毛玉が大量に発生している衣類では、完全に毛玉を取り切るのは難しいかもしれませんが、少し毛玉が出てきたな……というときなど、日々の手軽な衣類メンテナスに役立ちそうです。