2025年も年の瀬となり、家の掃除をする機会が増えた方が多いのではないでしょうか。お掃除中、衣類のメンテナンスをする際に役立つ「毛玉とり」をダイソーで入手しました。

  • 商品名：「毛玉とり」
  • 販売先：ダイソー
  • 価格：各220円　※電源の単3形乾電池×2は別売
  • 「毛玉とり」のパッケージ

  • パッケージ裏の注意書き

まずは商品の外観から。「毛玉とり」は衣類などに発生した毛玉を取れる電動の毛玉取り機です。「靴下・セーター・絨毯に」とパッケージにあるように、衣類などの表面にできた小さな毛玉を電動ブレードで手軽にカットできます。

本体をパッケージから取り出した時、本体からカラカラと音がしたので調べてみると、吸い込んだ毛玉ケースの中を掃除できる専用ブラシが付いていました。ブラシは使う前に取り出しておきます。

  • 毛玉ケースの中に専用ブラシが入っているので、使う前に先に取り出す

  • 毛玉とり本体。ちょうど片手で握って使えるサイズだ

  • 電源は単3形乾電池×2。なおブレード部分も取り外して掃除できるようになっている

  • 家の猫が引っかいて発生した、こたつ布団の毛玉に使ってみた

  • 3分ほどブレードを当ててみたところ。全く無くなるわけではないが、長い糸の飛び出しが減った

  • 使い終わったあとには、布の繊維がポケットに溜まる

  • こちらは毛玉だらけのニットセーター。特に毛玉が目立つ袖部分に使ってみた

  • 飛び出した毛玉はきれいにカットされ、表面に張り付いた毛玉も薄くなっている

使い方に難しいところはなく、単3形乾電池2本を入れ、裏フタを閉めたら電源を入れるだけ。飛び出した糸のカットには向きませんが、毛玉の状態であればきれいにカットしてくれました。なお、注意書きとして、毛の長い製品や薄い生地、模様編み、高級品などへの利用は禁止されています。

毛玉が大量に発生している衣類では、完全に毛玉を取り切るのは難しいかもしれませんが、少し毛玉が出てきたな……というときなど、日々の手軽な衣類メンテナスに役立ちそうです。