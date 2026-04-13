大創産業は4月中、「ちいかわ」のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムを全国のDAISO店舗で順次発売する。
DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を可愛らしく描いたコレクション。シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップ(各100円)など、日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムを展開する。
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