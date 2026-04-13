大創産業は4月中、「ちいかわ」のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムを全国のDAISO店舗で順次発売する。

  • DAISO限定デザイン「ちいかわ」シリーズが新登場

    DAISO限定デザイン「ちいかわ」シリーズが新登場

DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を可愛らしく描いたコレクション。シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップ(各100円)など、日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムを展開する。

  • 「巾着」「ポーチ」(各110～220円)/「シール」(各110円)

    「巾着」「ポーチ」(各110～220円)/「シール」(各110円)

  • 「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」(各110円)/「消しゴム」「お弁当カップ」「ストラップ付き名札」「ダイカットフィルムチャック袋」(各110円)

    「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」(各110円)/「消しゴム」「お弁当カップ」「ストラップ付き名札」「ダイカットフィルムチャック袋」(各110円)

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