先日、iPad mini（A17 Pro）を購入しました。いわゆる第7世代と言われるモデルです。今のところ裸のまま使っていますが、この小ささと軽さに慣れてしまうと、ケースを付けて厚く重たくなるのがなんだか惜しく感じてしまいます。とはいえ、そのままバッグに入れると、ほかの荷物とこすれて傷が付かないか不安ですし、画面のヨゴレも気になります。

そんなとき、ダイソーのモバイル用品コーナーで目に留まったのが「マイクロファイバーで拭けるアイパッドミニケース」。本体を包み込むのではなく“収納袋”に入れるタイプなので、持ち歩くあいだだけサッと入れておけば、使うときは本体の薄さ・軽さそのまま。しかも内側がまるごとマイクロファイバーになっていて、iPad miniの画面を拭けるという、一石二鳥を狙ったポーチです。お値段は110円。

ダイソーで見つけた110円の“拭ける”iPad miniケース

商品名：マイクロファイバーで拭けるアイパッドミニケース

購入場所：ダイソー

価格：110円

サイズ：17×1×24cm

材質：本体／ポリエステル、ファスナーのツマミ部分／塩化ビニル樹脂

カラー：ブラック

見た目はシンプルなファスナー付きポーチ

外側はブラックのメッシュ生地で、形状はファスナー付きのシンプルなポーチです。iPad mini用であることを強く主張するようなデザインではなく、見た目だけなら100円ショップでよく見かける汎用ポーチにも見えます。

一方、生地にはある程度の張りがあり、手に持った印象は極端に頼りないものではありません。使わないときは薄く平らになるため、バッグの中で場所を取らないのも利点です。

ただし、ケース全体に厚みはなく、クッション材らしいものもほとんど感じられません。指で押すと、中に入れたiPad miniの硬さがそのまま伝わってきます。

iPad mini（A17 Pro）は余裕を持って収納できる

iPad mini（A17 Pro）を入れてみると、縦横ともに少し余裕を残して収まりました。窮屈さはなく、ファスナーも無理なく閉じられます。

iPad mini（A17 Pro）はiPad mini（第6世代）と本体の外形寸法が共通なので、サイズ上は第6世代も同じように収納できます。

iPad mini（A17 Pro）を収納すると、周囲には少し余裕があります

ただし、商品名から想像するほど本体にぴったり密着するサイズではありません。裸のiPad miniを入れて持ち歩くと、ケースの中で本体が多少動きます。ポーチ内でしっかり固定される感覚を求める人には、少し物足りなく感じられそうです。

ケース内には若干の余裕がありますが、厚手の耐衝撃ケースや、張り出しの大きいペンホルダー付きケースを装着した状態では、収納できない可能性があります。

なお、内部には仕切りやポケットがありません。充電器やケーブルを一緒に入れると、移動中にiPad miniと接触して傷を付けるおそれがあるため、周辺機器は別のポーチに分けたほうが安心です。

内側の生地を画面拭きとして使える

この商品の最大の特徴が、内側全面に使われているマイクロファイバー生地です。手触りはやわらかく、iPad miniの画面を内側に当ててこすると、表面に付着した指紋や軽い皮脂汚れを拭き取れます。

内側全面がマイクロファイバー生地になっています

実際に指紋が付いた画面で試したところ、ケースの外側から指で押さえながら数回こすることで、汚れが目立ちにくくなりました。クリーニングクロスを別に持ち歩かなくても、ケース自体で画面を拭けるのは便利です。

ただし、出し入れするだけで画面全体がきれいになるわけではありません。特に四隅や端は生地を当てにくいため、隅々まで拭くなら通常のクリーニングクロスのほうが手早いでしょう。

開口部が狭く、出し入れには少しもたつく

使っていて気になったのが、ファスナーの開き方です。ファスナーが付いているのは長辺の1辺だけで、L字型に大きく開く構造ではありません。

収納するときは、開口部からiPad miniを差し込むように入れます。慣れれば難しくありませんが、ケースを大きく開いて本体を置くタイプに比べると、急いで取り出したいときには少しもたつきます。

衝撃、水ぬれ、色移りには注意

パッケージの注意書きにもあるとおり、本製品は防水仕様ではありません。外側がメッシュ生地で、水分を防ぐ構造にはなっていないため、雨や飲み物からiPad miniを守る用途には使えません。

また、ケースに入れた状態でも、落としたり強くぶつけたりすると、中の端末が破損する可能性があります。バッグの中での擦れを防ぐ程度の保護力と考え、落下対策が必要な場合は、別途カバーやクッション性の高いケースを併用したほうがよいでしょう。

色移りにも注意が必要です。製品の注意書きでは、白や淡い色のものと擦れ合わせたり、長時間接触させたりしないよう案内されています。明るい色のバッグや書類と一緒に持ち歩く場合は、念のため接触させたままにしないほうが安心です。

内側が汚れても洗濯できない

もうひとつ気になるのが、汚れても洗濯できない点です。製品の注意書きには「洗濯しないでください」と記載されています。画面の指紋や皮脂を拭き取るほど、汚れは内側のマイクロファイバー生地に移っていきます。

長く使い続けると、生地自体が汚れ、画面をきれいに拭きにくくなる可能性があります。また、内側に砂粒や硬いホコリが入り込んだまま画面をこすると、かえって傷を付けるおそれもあります。

使用前には、内側に異物が付着していないか確認したほうがよいでしょう。汚れが目立ってきた場合は、110円という価格を生かして、新しいものに交換するのが現実的です。

110円なら試しやすいが、用途は選ぶ

「マイクロファイバーで拭けるアイパッドミニケース」は、バッグの中でほかの荷物とこすれるのを抑えつつ、内側の生地で画面も拭けるのが便利です。薄くて軽いので、iPad miniを使うときは裸のまま持ちたい筆者にはよく合いました。

一方で、クッション性や防水性はなく、落下対策にはなりません。画面も出し入れするだけできれいになるわけではなく、内側の生地を押し当ててこする必要があります。

しっかり守るケースではなく、持ち運び用の薄手ポーチとして割り切れるなら、110円でこの使い勝手は十分。裸のiPad miniをそのままバッグに入れるのは少し不安、という人には試しやすいアイテムです。