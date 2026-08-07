SNSでたびたび話題を集めるワークマンの商品。機能性の高さはもちろん、手に取りやすい価格や普段使いしやすいアイテムも多く、新商品が登場するたびに注目を集めている。

そんなワークマン商品の中で、今回注目したのが、冷却プレートで体を直接冷やす「ペルチェベスト」だ。「ワークマンのベスト」と聞くと作業時に着用するイメージが強いかもしれないが、今年はスポーツ観戦やフェス、家事など、日常の暑さ対策にも気軽に取り入れやすいモデルとして展開されているという。

では、実際の猛暑ではどれほど涼しさを感じられるのか。45℃の酷暑環境を再現した会場で、その実力を確かめてみた。

体を直接冷やすプレートがついている

体を直接冷やす、ワークマンのペルチェベストとは

ワークマンのペルチェベストは、半導体の「ペルチェ素子」を使って、ベスト内のプレートで体を直接冷却・温熱できる冷房服だ。冷却プレートが5カ所についている「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」(1万9,800円)と7カ所についている最新モデル「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」(2万9,800円)の2種類が展開されている。

「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」は、スイッチを入れると最速約1秒で冷却・温熱が始まる。夏はしっかり冷やせて冬はしっかり温められるため、1年を通して使いやすいのが特徴だ。

ペルチェベストはこれまで作業用として開発されてきたが、近年の猛暑を背景に、今年は一般向けの熱中症対策アイテムとしても本格展開される。

新モデルでは、前モデルの約-3℃から約-5℃へと冷却性能を強化し、アジャスターなどの調整機構を見直すことで、女性や小柄な人でも着やすい仕様に進化した。

筆者も着用したが、デバイス重量は約950g、バッテリー重量は約403gで、軽いわけではない。ただ、着用時は重量が分散される設計のため、手に持ったときほど重さは気にならず、長時間の使用にも適していると感じた。

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45℃のハロゲン前で試着し、冷却力を体感

会場では、「ウィンドコア アイス×ヒーターペルチェベスト7個式スペシャルエディション」(2万9,800円)を、45℃の熱環境を再現したハロゲンの前で試着し、冷却性能を体感した。

酷暑日を再現したハロゲン

素肌がジリジリと焼かれるような暑さの中でベストを着用

素肌がジリジリと焼かれるような暑さの中でベストを着ると、背中や腰、前面、首元にひんやり感が広がる。周囲は高温である一方で、体の中心部は冷えている感覚があった。

特に印象的だったのは首元だ。デバイスが服の上からではなく直接肌に当たるため、冷たさをより強く感じやすい。暑さの中でも冷却されていることが明確にわかり、酷暑日の環境でも、体温の上昇をしっかり抑えてくれる感覚があった。

さらに、胸元のボタンで「強」、「弱」、「ゆらぎ」(5分間オン、1分間オフ)、「デバイス(小)モード」(前部デバイス2個を外した状態で使用すると背面のデバイスのみ稼働)の4つのモードで強弱が調整できるため、冷たくなりすぎないよう自身で調整できる。

また、同商品に搭載しているモバイルバッテリーは、通常のモバイルバッテリーと同じようにスマホの充電などにも使用できるとのこと。

ふくらみにくく、普段使いしやすい

「ペルチェベスト」は、たしかな冷却力があり、熱中症対策としても有効だと感じた。ファンウェアのように風で冷やすのではなく、冷却プレートで体に直接冷たさを伝えるため、服がふくらみにくく、音も気になりにくい。

そのため、普段着のTシャツの上からでも着やすく、料理やガーデニングといった日常使いにも取り入れやすい。子どもの運動会やスポーツ観戦、フェス、自転車移動など、幅広い場面で使いやすそうだ。

なお、今回紹介した「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」は、店舗在庫限りとなる。