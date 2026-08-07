リモートワークやオンライン会議に慣れている人が多いとされるZ世代。だからこそ、画面越しならではの"巧妙なテクニック"も自然と身についているのかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、職場でのリモート会議中のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「リモート会議中、進捗を聞かれたZ世代はどうした?」

リモート会議中、先輩はZ世代の後輩に仕事の進捗を確認します。しかし、後輩は返答に詰まってしまいました。

その直後、後輩はオンライン会議ならではの方法で、その場を乗り切ろうとします。さて、後輩はどうしたのでしょうか?

① カメラをオフにしてごまかした

② 間違えて退出したふりをした

③ 電波が悪いふりをした

・・・・・・・・・・・・・・

✅リモート会議中、Z世代がとった驚きの行動とは……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

オンライン世代ならではのごまかし方!?

リモートワークやオンライン会議が身近な環境で育ったZ世代。だからこそ、画面越しのやり取りならではの立ち回りや、その場を切り抜ける発想を思いつくことがあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 電波が悪いふりをした でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!