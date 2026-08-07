リモートワークやオンライン会議に慣れている人が多いとされるZ世代。だからこそ、画面越しならではの"巧妙なテクニック"も自然と身についているのかもしれません。
今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、職場でのリモート会議中のエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
Z世代とはたらくクイズ「リモート会議中、進捗を聞かれたZ世代はどうした?」
リモート会議中、先輩はZ世代の後輩に仕事の進捗を確認します。しかし、後輩は返答に詰まってしまいました。
その直後、後輩はオンライン会議ならではの方法で、その場を乗り切ろうとします。さて、後輩はどうしたのでしょうか?
① カメラをオフにしてごまかした
② 間違えて退出したふりをした
③ 電波が悪いふりをした
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✅リモート会議中、Z世代がとった驚きの行動とは……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
オンライン世代ならではのごまかし方!?
リモートワークやオンライン会議が身近な環境で育ったZ世代。だからこそ、画面越しのやり取りならではの立ち回りや、その場を切り抜ける発想を思いつくことがあるのかもしれません。
▶なお、今回の答えは③ 電波が悪いふりをした でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!