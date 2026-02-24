大創産業が運営する「THREEPPY(スリーピー)」にて、「リカちゃん」シリーズのコラボグッズ31種が3月2日から順次登場する。THREEPPYと「リカちゃん」のコラボは今回が初で、近年ブームとなっている大人世代の「リカ活」のためのオトナカワイイ上品で華やかなアイテムが中心だ。

大人が欲しい「リカ活」グッズ

3月2日から全国のTHREEPPYで順次発売する「リカちゃん」シリーズのコラボアイテムは31種類。リカちゃんといえば1967年に誕生した幼少期向け玩具の国民的キャラクターで、近年では成長した大人が楽しむ「リカ活」もブームに。

全商品ラインナップ

売り場イメージ

一部店舗ではTHREEPPYのエプロンを着用したリカちゃんのパネルが設置される

リカちゃんの父ピエールがフランス人でルーツがあることから、本シリーズはフランスの街並みをイメージしたビジュアルが魅力だ。価格は200～500円と手に取りやすいのも嬉しい。

さりげないリカちゃんデザインで日常使いしやすい

大人のリカ活向けグッズが中心ということもあり、日常的に持てるアイテムが多い。たとえば「詰め替え容器セット(リカちゃん)」はリカちゃんビジュアルと洗練された透明感のあるデザインの両立により、インテリアを底上げしてくれる。

一方で、持ち歩きする「ランチバッグ」や「おにぎりケース」は、「LiccA」ロゴにより分かる人だけが分かるリカちゃんアイテム。フリルとパステルカラーの組み合わせも他にはないときめき。

昭和レトロな玩具っぽさがたまらない「ミラー＆コーム」は、敢えて飾っておきたいキュートさでありながら、ミラーの持ち手を引き出すとコームとして使える実用性も兼ね備えている。

ミラーの持ち手を引き出すとコームとして使うことができる

リップやアトマイザーがすぐに取り出せるケースはロゴやビジュアルはなく、絶妙なパステルカラーでどんなバッグにも合わせやすい。

工夫次第で使い方の幅がどこまでも広がりそうな「メイクボックス」はさりげなく入った「L」ロゴが姫感があって幸せな気持ちに。いくつもポケットがついているため必要なものが迷子にならない工夫が嬉しい。

リカちゃんビジュアルを思いっきり堪能♡アイテムも

日常的に持てるアイテムも魅力だが、ここからはリカちゃんビジュアルを思いっきり堪能できるアイテムも紹介したい。絶対に欲しいのは「缶ケース入フレークシール（リカちゃん）」。

10種のフレークシールが各2枚ずつ缶ケースに入ったもので、どのビジュアルもフランスをイメージしたデザイン。スマホ裏に挟んだり、パソコンやノートにアソートして貼るなど、どこでもリカちゃんの世界観を楽しめる。

2枚ずつ10種が入っているのでたっぷり楽しめる

A5サイズのゴムバンド付リングノートはゴムバンドが差し色になっており細かいところまでオシャレ！

さらに、3種類のキーホルダーはそれぞれ異なるチャーム付き。その可愛さに気づいた時には思わず全種揃えたくなる……!

トランク風のキーホルダーは……?

中にリカちゃんビジュアルが印刷されたエコバックが収納されており、二度カワイイ。ケースはボストンバッグ風とキャリーケース風がそれぞれ2色、中のエコバックも合計4種あるので好きな組み合わせを吟味したい。

リカちゃんビジュアルが印字されたエコバックが中に収納

スリーピーとしては初めて登場する「インテリアボックス」は組み合わせることでインテリアがこなれるアイテム。

インテリアボックスもリカちゃんビジュアル

大きさの異なる2種類がラインナップされているので、組み合わせて飾りたい。

大人になってもリカちゃんにときめく気持ちは忘れたくない……THREEPPYで「リカ活」を加速させたい。

(C) TOMY

※店舗により取り扱いが異なり、状況により売り切れの場合がある。