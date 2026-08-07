ローソンは8⽉11⽇より、「ビッグピート クレイジースモーキーハイボール 350ml」と「ビッグピート クレイジースモーキーエディション 200ml」の2品を、酒類を取り扱っている全国の「ローソン」店舗にて販売している。

ローソン「ビッグピート クレイジースモーキーハイボール 350ml」(600円)

2024年から⾼価格帯のウイスキーハイボールなどの開発を強化しているローソン。今回は、「さらに⼒強いスモーキーさを楽しみたい」というニーズに応え、⼈気ブレンデッドモルトウイスキー「ビッグピート」のブレンド⽐率を引き上げることで、より重厚なスモーキー感を追求したハイボール⽸「ビッグピート クレイジースモーキーハイボール 350ml」を開発。アルコール分は9%で、価格は600円。

ローソン「ビッグピート クレイジースモーキーエディション 200ml」(2,750円)

また、そのウイスキーのミニボトル「ビッグピート クレイジースモーキーエディション 200ml」も登場。試しやすい200mlサイズのローソン限定ミニボトルで、ハイボール⽸「クレイジースモーキーハイボール」に使⽤しているウイスキーそのものを味わいたい方におすすめの⼀品。価格は2,750円。

ローソン「ビッグピート スーパースモーキーハイボール 350ml」(438円)

さらに、昨年8⽉に発売し好評だった「ビッグピート スーパースモーキーハイボール 350ml」(438円)が再登場。ピート⾹(スモーキーな⾹り)を効かせた本格的な味わいを楽しめる、スコットランド産ウイスキー「ビッグピート」と炭酸のみを使⽤したスモーキーハイボールで、アルコール分は7%、価格は438円。