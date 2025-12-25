ダイソーの公式キャラクター「だいぞう」くんをご存知でしょうか? 丸いフォルムがかわいいピンク色の像さんで、長いお鼻の先にダイソーのマークがついているのがチャームポイント。いつもダイソーの頭文字「D」をモチーフにしたピンクのポシェットをに付けているんです。

今日は、そんなだいぞうくんの一日を紹介。朝から晩までどんなふうに過ごしているのでしょうか?

だいぞうの1日に密着してみました!

意外と(?)充実しているだいぞうです。

(@daiso_jpより引用)

意外と充実、というか結構忙しいですね。

朝7時に起きて、夜10時に就寝するまで、勉強して、働いて、SNSのチェックも。お店でも、品出しやお掃除に加えて、新商品をチェックしたり、使ってみたり。ダイソー愛にあふれた一日ですね。

この投稿に、フォロワーからは「朝から英語の勉強⁉ すごい」「めちゃくちゃ規則正しくて素晴らしい」「え、えらすぎる…!真似しようかな…」「働き者でかっこいい」「定期的にXチェック、人間味あって好き」「だいぞうくん、すごいスケジュール! 頑張りすぎないようにね」といった反応が寄せられています。

だいぞうくんの頑張りは、DAISO【公式】にポストされていますので、ぜひ、覗いてみてくださいね。