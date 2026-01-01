2026年が始まりました。お正月時期は暗くなってから神社に参拝するなど夜歩く機会が増えた方も多いのではないでしょうか。持ち運びやすい小型サイズで、夜道を照らせる小型ライトをダイソーで発見しました。

商品名：「アルミライト」

販売先：ダイソー

価格：330円 ※電源の単4形乾電池×1は別売

「アルミライト」は長さ約9cm、直径約1.5cmと小型のLEDライトです。アルミボディを採用し、小型のため、重さは約19g（乾電池別）と軽いことが特徴。

実際手に持っても負担感はなく、鞄の中に入れっぱなしにしたり、備え付けのストラップホールやクリップを使って鞄に装着しておいたりする使い方もよさそうです。

LEDライト側

電源は単4形乾電池1本で、テールキャップ（本体後部）をひねって電池スペースのフタを開ける形です。スイッチもテールキャップについており、カチッとしっかりしたオンオフ感がありました。点灯モードはオン／オフのみのシンプルな仕様で、調光や点滅機能はありません。

肝心の明るさはというと、広範囲を照らす用途や自転車ライト用途としては不足だと感じるものの、手に持って暗い場所の足元を照らすには十分な光量です（仕様上は50ルーメン）。段差のある場所や細い道などでも、つまずきにくくなりそうです。

連続点灯時間が約1時間と短いので、長時間使う予定がある場合はこまめにオンオフしたり、予備の乾電池（充電式乾電池は使用不可）を持っていくとよいかもしれません。