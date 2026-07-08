【ダイソー＆セリア】「めじるしアイテム」を手軽に可愛く収納しよう! 100均で買えるディスプレイ＆簡単アレンジ術を紹介

SNSでも話題になり、大人気の「めじるしアイテム」。傘やペットボトルの目印に便利なだけでなく、とにかく可愛いのでついついたくさん集めてしまいますよね。目印に使うための便利グッズではありますが、「お気に入りのキャラクターはお部屋にも可愛く飾っておきたい!」と思いませんか?

今回は、100均のアイテムだけでめじるしアイテムを可愛く飾るディスプレイ術をご紹介します。セリアやダイソーなどで買えるアイテムや、簡単なアレンジ方法をまとめてお届けします!

そのまま飾れる! 100均の優秀ディスプレイグッズ2選

まずは、買ってきたらそのまま飾れる便利な既製品のディスプレイアイテムを2つご紹介します。

1.ディスプレイの王道!ダイソー「カプセルトイ ディスプレイケース」

カプセルトイ ディスプレイケース

ダイソーで購入した、カプセルトイ専用のディスプレイケースです。中のフックは取り外し可能になっています。

【おすすめポイント】

ホコリを完全にガードできる蓋付きタイプ。実際に飾ってみると、まるでお店の売り場のような美しい仕上がりになります。



【気になるポイント】

フックの幅がやや狭め。チャームを5個飾るとギリギリで、大きめのデザインだと少し窮屈に見えてしまうかもしれません。

2.吊るして可愛い!セリア「キーホルダーディスプレイスタンド」**

キーホルダーディスプレイスタンド

こちらはセリアで見つけたディスプレイスタンドです。上部がC型のフックになっており、こちらも簡単にチャームを取り付けることができます。

【おすすめポイント】

(1)のケースに比べてフックの幅が広いため、大きめのチャームでも余裕を持って飾ることができます。

【気になるポイント】

蓋がないオープンタイプなので、長い間飾っているとホコリが気になりそうです。

ひと工夫でもっと可愛く! 簡単アレンジディスプレイ

次は、「もっとたくさん飾りたい」「自分好みにカスタムしたい」という方におすすめの、簡単なDIY・アレンジ術をご紹介します。

1.【材料2つ】クリアケース×コードフックで簡単収納ケース

100均で揃う材料を使って、収納力抜群のディスプレイケースを自作してみました。材料は、ダイソーの「クリアコードフック」と「透明ケース（約155×101×54mm）」の2つだけです。

材料は2つのみ

クリアケースのサイズ

作り方はとても簡単。クリアケースの内側側面に、コードフックを貼り付けるだけです。今回は5個付けましたが、少し詰めれば6個くらいは入りそうです。

クリアケースDIY

【おすすめポイント】

大きめのクリアケースを使えば、たくさんのチャームを一度に飾れます。並べ方も自分好みにアレンジ自在です。

【気になるポイント】

コードフックの粘着力が強いため、一度貼ると位置の修正が大変です。あらかじめ貼り付けたい場所に軽く印をつけてから作業するのがおすすめ。

**2.定番の「コルクボード＆画鋲」で壁掛けアレンジ

たくさんのチャームを賑やかに飾りたいときは、コルクボードを使うのもおすすめです。

コルクボードアレンジ

【おすすめポイント】

好きな場所に好きなだけピンを刺して飾れるので、レイアウトを気軽に変えられます。めじるしアイテムだけでなく、他のキーホルダーや写真なども一緒に飾れて賑やかになります。

【気になるポイント】

ボード自体が大きいため、飾るための壁面スペースを広めに確保する必要があります。

もっとこだわりたい方に! 100均以外のおすすめ優秀アイテム

ここからは番外編! 100均以外でめじるしアイテムが収納できる人気アイテムをご紹介します。

無印良品「アクリルネックレス・ピアスケース・見開きタイプ」2,490円

見開き型のクリアケースです。中にフックが4段ついているので、お気に入りのチャームを大量に、かつ美しくコレクションできます。

公式画像から引用

3COINS「引き出し式キーホルダーケース／コレクション収納」1,100円

こちらは手前に引き出すタイプの収納ケースです。高級感のあるディスプレイができるとSNSで大人気になり、欠品する店舗が相次いでいる注目商品です。

公式画像から引用

まとめ：100均グッズで手軽に「推し活」を楽しもう

100均で揃うグッズを使った、めじるしアイテムの可愛いディスプレイ方法をご紹介しました。100均アイテムを上手に使えば、お財布に優しく、手軽に素敵な「見せる収納」が作れます。

お店のインテリアコーナーや推し活グッズコーナーには、今回紹介したアイテム以外にも使える隠れた名品がたくさん並んでいます。ぜひあなただけの理想の飾り方を見つけてみてくださいね!

※「めじるしアイテム」の人気上昇に伴い、ディスプレイ商品も売り切れなどが発生していることもあります。取り扱い状況などは店舗によって異なります。