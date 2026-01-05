お正月の帰省や旅行で長距離を移動する機会が増えるこの時期、ナビや渋滞情報の確認、家族や友人との連絡など、移動中ほどスマホの出番は多くなります。そんな時にスマホのバッテリー切れは避けたいところ。

シガーソケットに挿すだけで手軽に使えるカーチャージャーは、カー用品店で高性能なものを買うと意外とお値段がかかりますが、先日ダイソーでPD（Power Delivery）とQuick Chargeに対応した550円のカーチャージャーを発見。購入して1カ月ほど使ってみました。

ダイソーで買った550円のカーチャージャーをシガーソケットに挿してみたところ

商品名：「超速充電カーチャージャー PD＋Quick Charge 2ポート 20W」

販売先：ダイソー

価格：550円





「超速充電カーチャージャー PD＋Quick Charge 2ポート 20W」のパッケージと裏面の注意書き

製品にはバッテリーを内蔵していないため、我が家では車のグローブボックスへUSB Type-Cケーブルとセットで入れっぱなしに。車で出かける際や出先から帰る間際に「スマホのバッテリーが足りない！」と気づいたとき、適宜取り出して使っています。

車のエンジンをかけてから本体を挿し込みますが、カチッという“挿し込み終了”の感触はないため、奥まで挿し込めなくなったら準備完了。あとはUSBケーブルを挿し、充電したいデバイスとつなげば充電がスタートします。

横から見たところ

USB Type-Cポートに充電ケーブルを挿したところ

スマートフォンを接続して充電している様子

出力は2ポート合計で最大3A。USB Type-Cポート単体ではPD（Power Delivery）をサポートし、5V/3A、9V/2.22A、12V/1.66Aに対応し、最大約20Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。

使用中に充電が止まることもなく、電池切れになりそうなデバイスのバッテリー残量が救われています。充電速度のめやすは、iPhone 12の場合で60分充電すると約90％まで回復するとのこと（メーカー表記）。お手頃価格の製品ながら、休みの日だけ車に乗る我が家ではとても実用的でした。

大きな注意点は「車のエンジンをかけてから本体を使用すること」。裏面の注意書きに記載があり、本体を接続したままエンジンをかけるとエラーの原因となるため「絶対にやめてください」と強い口調で書かれています。また、充電が終わったあとはシガーソケットから取り外すことも案内されていました。