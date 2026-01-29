100円ショップのDAISOから、なんと、自宅のお風呂をサウナにする便利グッズが登場し、SNSで話題となっています。

【DAISO】

＼お風呂で手軽にサウナ気分/

浴槽のフチに置くだけでサウナ気分が味わえる!

＜商品詳細＞

4550480462974 お風呂でサウナ気分

500円(税込550円)

(@daiso_jpより引用)

こちらが、DAISOから発売された便利グッズ「お風呂でサウナ気分」です。持ち手のないビニール傘というか、食事の上にかぶせる食卓カバーみたいな形をしていますが、発想がおもしろいですね。

それなら、普通のビニール傘でいいのでは? と思う方もいるかもしれませんが、傘だとカーブが浅いので、頭がぶつかってしまいそうですし、圧迫感も違うような気がします。骨組みも4本だけで内部がすっきりしているので、髪がひっかかる心配もなさそうです。

SNSでは、サウナーを中心に「面白いこと考えるな～」「お風呂だいすき界隈なので気になり」「これはチャレンジしなければー!!(笑)」「おおお!試してみたいな!」といった声が続々と寄せられています。

商品名にサウナ“気分”とあるように、もちろん、実際のサウナほど温度が上がるわけではないでしょう。それでも、実際のサウナと同様に、スチーム効果、発汗作用、疲労回復、リラックス効果などを得られるはず。これが550円で買えるなら、試す価値ありです!

なお、浴槽での事故防止のため、5～10分置きに休憩や歓喜、水分補給を行うなど、正しい使い方を守って楽しんでくださいね。気になる方は、今すぐDAISOへ!