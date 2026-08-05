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「#24時間テレビ」のニュースまとめ

岩田剛典、今年も『24時間テレビ』でアート企画　能登で巨大地上絵に挑戦「全く分からない領域です」
「私どもに子どもは生まれなかったが、部員たちを子育てさせてもらっている」青学・原監督夫妻と350人の“子どもたち”の物語…大泉洋が取材
24時間テレビ、熊本地震で1,000万円の義援金拠出　今年は熊本県出身・内村光良が総合司会
京本大我、ろう学校の子ども21人とドラムライン挑戦　約4分で3曲披露へ『24時間テレビ』最新情報
喉頭がんで声を失ってからの10年を描く　北川景子、つんく♂妻役で『24時間テレビ』SPドラマ主演「家族というのは簡単ではないもの」
内村光良を中心に“ひとつの家族”のような一体感 『24時間テレビ』ポスター公開
「どうしたらもっと優しい社会になるのか。一緒に考える仲間を」 星野真里、『24時間テレビ』応援ランナー募集
『24時間テレビ』で「突撃!隣の晩ごはん」復活企画　一般家庭の“特別な食卓”を生中継で訪問
FANTASTICS、亡き中尾翔太さんへの想いを『24時間テレビ』で届ける「9人でここまで活動してきました」
難病の手術に挑む娘から「私が頑張っているときに、ママも頑張ってほしい」 星野真里が語る『24時間テレビ』ランナーの決意
血のつながらない“家族”と育った『24時間テレビ』総合Pが今年のテーマに込めた思い「絶対に取り残したくない」
SixTONES高地優吾、内村光良の“本当の息子”の気持ちで…『スクール革命!』での学びを『24時間テレビ』へ
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