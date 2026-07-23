日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)のポスタービジュアルが23日、公開された。

今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。総合司会の内村光良を中心に、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、総合司会の羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが集結した。

明るくアットホームな一体感を表現

ポスタービジュアルでは、内村を中心に出演者たちが左右から和気あいあいと顔をのぞかせ、まるで“ひとつの家族”のような明るくアットホームな一体感を表現。

今年のテーマに込められた「つながり」とともに、番組が目指す身近で温かい空気感を伝えるビジュアルに仕上がった。

番組は東京・両国国技館から放送。チャリティーランナーを星野真里、チャリTシャツのスペシャルサポーターをちゃんみなが務める。

26日に注目企画を紹介する事前番組

本放送に先駆け、26日15時からは、事前番組『24時間テレビ49 マラソンランナーの想い＆企画大公開スペシャル』を放送する(※一部地域を除く)。

番組では、チャリティーランナーを務める星野の思いや、今年実施される注目企画の詳細など、本放送をより楽しむための情報と見どころを紹介する。

【編集部MEMO】

番組では、チャリティーランナーを務める星野真里とともに走る応援ランナー1,000人を募集。星野は「今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしい」とコメントしている。

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