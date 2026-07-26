日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日18:30～30日20:54)の新たな企画が、26日に放送された事前番組で発表された。

SixTONESの京本大我は、ろう学校に通う小・中・高校生21人とドラムラインパフォーマンスに挑戦。宮川大輔は、一般家庭の食卓を訪れる「突撃!隣の家族ごはん」に参加する。さらに、やす子が長年夢見てきた子ども食堂の開設を、ヒロミ率いる「八王子リホーム」が後押しする。

京本大我とろう学校の子どもたち

京本大我、ろう学校の子どもたちとドラムラインに挑戦

京本が挑むのは、ろう学校に通う小学生、中学生、高校生の計21人と作り上げるドラムラインパフォーマンス。日本初のプロドラムパフォーマンス集団「鼓和-CORE-」の指導を受け、ドラム初心者の京本と子どもたちが、練習を通じて絆を深めていく。

練習では、なかなか全員の息がそろわず、「本当にできる？」と不安がよぎる瞬間も。今後はマーチングバンドと合流し、音と動きに厚みを加えながら、さらに完成度を高めていく。

本番では、約4分間で3曲のスペシャルパフォーマンスを披露する予定。子どもたちとともに成長していくチームの姿や、京本のソロパート、挑戦を支える家族との絆も描かれる。

SixTONESはこのほか、視聴者の「会いたい人」を探す企画や、メンバー全員でのパフォーマンスにも参加する。

事前番組では、総合司会の内村光良が発案した、チャリティーパートナー全員による「大合奏パフォーマンス」に向けて即興演奏をチェック。山崎育三郎のピアノに合わせて京本が歌声を披露したほか、ジェシーは“雰囲気ドラム”で意外な才能をのぞかせた。

宮川大輔、巨大スプーンを手に一般家庭へ

一般家庭の食卓を生中継で訪ねる「突撃!隣の家族ごはん」には、すでに発表されているアンタッチャブルの山崎弘也に加え、宮川の参加が決定した。

事前番組では、巨大なスプーンを手にした宮川が突然スタジオに登場。「食事の席で家族に特別な発表がある」「一緒に暮らしていた家族と最後の食事をする」など、家族で予定している大切な食事やイベントを募集すると発表した。

山崎や宮川らが家族のもとを訪ね、特別な時間を過ごす手伝いをする。今年のテーマ「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」に沿って、それぞれの食卓にある家族の物語を掘り下げていく。

ヒロミ、やす子が借りた元スナックを子ども食堂へ

2年前の『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めたやす子は、長年抱いてきた子ども食堂開設の夢を実現させる。

やす子は家庭の事情から、幼少期に無償で食事を提供するボランティアに支えられた経験を持つ。いつか自ら子ども食堂を開き、社会へ恩返しすることを目標にしてきた。

その夢をかなえるため、やす子が自身のお金で借りたのは、築45年の元スナック。ヒロミ率いる「八王子リホーム」が、子どもたちのための温かな場所へと生まれ変わらせる。

物件には、窓がふさがれて室内が暗い、キッチンが狭すぎる、2階のスペースを活用できていないといった問題が山積み。過去の改修跡も残る複雑な構造に苦戦しながら、ヒロミが職人技を駆使し、子どもたちが安心して食事や勉強、遊びを楽しめる場所を目指す。

星野真里「子どもたちの『できた！』が増えるよう」

チャリティーランナーを務める星野真里は、先天性ミオパチーという筋疾患を抱え、人工呼吸器と電動車椅子を使用して暮らす10歳の長女・ふうかちゃんとの生活を紹介。日常で感じるさまざまな「社会の壁」に触れ、「子どもたちの『できた!』が増えるよう頑張ります!」と決意を示した。

今回のマラソンは、身体の不自由な子どもたちを支えるためのチャレンジ。スタート時に特設コースをともに走る「1000人の応援ランナー」も募集している。

自身も10代の頃にヤングケアラーだった山崎育三郎は、24時間にわたる医療的ケアが必要な子どもを支える“きょうだい児”に密着。全国から寄せられた思いをもとに自ら作詞した楽曲を生披露する。

芳根京子は、小児がんと闘う小学3年生の少女とともに、思いを込めたサンドアートパフォーマンスなどに挑戦する。

両国国技館の一般観覧を募集

生放送の会場となる東京・両国国技館では、一般観覧の募集もスタートした。

観覧時間は、29日が17時30分の受付開始から22時頃まで、30日が10時の受付開始から21時頃までを予定。応募期間は8月5日23時59分までで、応募者の中から抽選でいずれか1日の観覧へ招待する。

『24時間テレビ49』は内村、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。SixTONES、山崎育三郎、芳根京子がチャリティーパートナー、北川景子がスペシャルサポーター、ちゃんみながチャリTシャツのスペシャルサポーターを務める。

【編集部MEMO】

京本大我は、1994年12月3日生まれ、東京都出身。SixTONESのメンバーとして2020年にCDデビューした。透明感と伸びのある歌声を生かし、グループの音楽活動に加えて俳優、舞台、ラジオなど幅広く活躍。ミュージカル『エリザベート』『ニュージーズ』『流星の音色』『シェルブールの雨傘』『モーツァルト！』などで主要役を務め、ドラマ『束の間の一花』『お迎え渋谷くん』、映画『言えない秘密』などにも出演している。

(C)日テレ