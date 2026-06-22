森本慎太郎、京本大我、ジェシーの自由すぎる発言を、田中樹が次々回収――日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(8月29日～30日)の制作発表会見が22日、都内のスタジオで行われ、SixTONESらしいにぎやかなやり取りが繰り広げられた。

SixTONESの田中樹

京本大我の“コナン愛”にも即反応

今年の『24時間テレビ』でチャリティーパートナーを務めるSixTONES。取り組む企画について、“何も知らないのでは?”と不安に思われるのを警戒した森本慎太郎が「詳しい内容は今日言えないんですけど!」「僕たちは知ってますけどね!」と声を張ると、田中はすかさず「信じられないくらい声でかいですね」と反応し、「楽しみなんでしょうね」とフォロー気味にツッコミを入れた。

また、青山剛昌氏が手がけたチャリTシャツの話題では、京本大我が『名探偵コナン』への思いを熱弁。幼少期から作品を愛していること、家にもコナンのTシャツがたくさんあること、今回のデザインが貴重な一枚であることなどを一気にまくし立てると、田中は「すごい早口だね」とひと言。京本のあふれすぎる“コナン愛”を的確に指摘した。

ジェシーにも田中のツッコミは止まらない。24時間をどう盛り上げていくかを聞かれたジェシーが「遊戯王とか」と提案すると、田中は即座に「やらないから」と一蹴。さらに、ジェシーの「家族みたいなメンバーでずっとやってきましたので、一人ひとり尊敬しながら支え合って楽しめたらいいなと思いマッスル」と唐突にぶっ込むと、「すいません、(本番が)すごい不安ですよね」と周囲に謝罪した。

芳根京子、内村光良にもツッコミ

田中のツッコミは、メンバーだけにとどまらなかった。芳根京子が、小児がんと闘う小学3年生の女の子とアートパフォーマンスに挑戦する企画について説明した際、内容を明かしすぎてしまいそうな空気になると、田中は「大丈夫ですか? 全部言っちゃいそう」と心配そうにひと言。

さらに、総合司会の内村光良が、総合司会とチャリティーパートナー全員参加の「大合奏パフォーマンス」をサプライズ発表すると、田中は「本当のやつですか?」と驚きの表情。内村が本気の企画として説明を続ける中、突然の“宿題”に戸惑う出演者たちを代表するように反応していた。

メンバーの発言を拾い、共演者の空気も読みながら、随所で会見を盛り上げた田中。SixTONESらしいにぎやかさと、田中のツッコミ力が光る制作発表となった。