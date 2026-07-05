日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日～30日)で「突撃! 隣の晩ごはん」の復活企画が実施されることが、5日に放送された同局のバラエティ番組『スクール革命!』で発表された。

巨大スプーンを持った山崎弘也が登場

今年の『24時間テレビ』のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。このテーマにちなみ、『24時間テレビ』放送中に一般家庭の特別な食卓を生中継で訪問し、それぞれの「家族の話」を掘り下げていく「突撃!隣の家族ごはん」が展開される。

『24時間テレビ』の総合司会を務める内村光良との『スクール革命!』スタジオ収録に、おなじみの巨大スプーンを持った山崎弘也(アンタッチャブル)が登場。山崎は「今年の24時間テレビの放送中に、ご家族の大切な記念日や、家から巣立つお子さんと食べる最後の食事など、特別な食卓にお邪魔させていただける方を大募集します!」と発表した。

家族にとって特別な食卓を募集

同企画では、公募から選定された「家族と迎える〇〇記念日」や「帰省してきた家族が○年ぶりに集まる」といった、家族にとって特別な食事に、山崎をはじめ番組出演者が突撃訪問。素敵な時間を過ごす手伝いをする。

募集対象は、家族にとって特別な食卓に番組出演者が生突撃してもよい家庭。その食事が特別な理由と合わせて応募を受け付ける。

『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』は、東京・両国国技館を会場に、8月29日・30日に放送。総合司会は内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー。チャリティーパートナーはSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーは星野真里、スペシャルサポーターはちゃんみなが務める。