「子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしい」――俳優の星野真里が、8月29日・30日に放送される日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーランナーに決定した。21日に放送された同局系バラエティ番組『Golden SixTONES』で発表され、難病を患う娘と過ごしてきた10年間を踏まえ、走ることへの思いを語った。

星野真里

「子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中に」

星野は「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています」と紹介。昨年の24時間テレビでは、娘が幼稚園からの親友2人と、電動車いすで原宿、新大久保、お台場の散策に子どもたちだけでチャレンジする企画を見守った。

そんな娘と過ごしてきた10年間の中で、「すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしい」という願いを持つようになったという。

続けて、「今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです」とコメント。「決して一人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います」と意気込みを示した。

そして最後に、「最後まで応援よろしくお願いします」と呼びかけている。

今年も目的別募金を実施予定

昨年に引き続き、今年の『24時間テレビ』のチャリティーマラソンでは目的別募金を実施予定。目的別募金「マラソン子ども支援募金」の受付開始時期など詳細は、今後番組ホームページなどで発表される。

なお、24時間テレビ一般募金(福祉、環境、災害支援)は現在も受け付けている。

今年の『24時間テレビ49』のテーマは、「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。会場は両国・国技館で、総合司会を内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが務める。チャリティーパートナーはSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみなが担当する。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ』歴代チャリティーランナー

【2025年(第48回)】横山裕(SUPER EIGHT)

【2024年(第47回)】やす子

【2023年(第46回)】ヒロミ

【2022年(第45回)】兼近大樹(EXIT)

【2021年(第44回)】岸優太(King ＆ Prince)、水谷隼、荒川静香、川井梨紗子・友香子姉妹、五郎丸歩、田中理恵、長谷川穂積、丸山桂里奈、林咲希、城島茂(TOKIO)

【2020年(第43回)】チームQ(高橋尚子、土屋太鳳、吉田沙保里、陣内貴美子、松本薫、野口みずき)

【2019年(第42回)】近藤春菜(ハリセンボン)、よしこ(ガンバレルーヤ)、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)、いとうあさこ

【2018年(第41回)】みやぞん(ANZEN漫才)

【2017年(第40回)】ブルゾンちえみ

【2016年(第39回)】林家たい平

【2015年(第38回)】DAIGO

【2014年(第37回)】城島茂(TOKIO)

【2013年(第36回)】大島美幸(森三中)

【2012年(第35回)】佐々木健介・北斗晶ファミリー

【2011年(第34回)】徳光和夫

【2010年(第33回)】はるな愛

【2009年(第32回)】イモトアヤコ

【2008年(第31回)】エド・はるみ

【2007年(第30回)】萩本欽一

【2006年(第29回)】アンガールズ

【2005年(第28回)】丸山和也弁護士

【2004年(第27回)】杉田かおる

【2003年(第26回)】山田花子

【2002年(第25回)】西村知美

【2001年(第24回)】研ナオコ

【2000年(第23回)】トミーズ雅

【1999年(第22回)】にしきのあきら

【1998年(第21回)】森田剛(V6)

【1997年(第20回)】山口達也(TOKIO)

【1996年(第19回)】赤井英和

【1995年(第18回)】間寛平

【1994年(第17回)】ダチョウ倶楽部

【1993年(第16回)】間寛平

【1992年(第15回)】間寛平

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