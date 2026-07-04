「翔太は、今も昔も僕たちにとってかけがえのない仲間であり、誇りであり、ヒーローです」――FANTASTICSが、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日～30日)に参加し、今も“生き続ける”9人目のメンバー・中尾翔太さんへの想いを届ける。

FANTASTICS

今も“生き続ける”9人目のFANTASTICS

現在8人で活動しているFANTASTICSだが、約10年前にグループが結成された当時、中尾さんは持ち前のダンスパフォーマンスでグループをけん引するカリスマ的存在だった。

しかし、メジャーデビューを目前に、原因不明の嘔吐や体調不良が続き、検査の結果、ステージ4のスキルス性胃がんが判明。突然の知らせにメンバーは大きなショックを受けたが、中尾さんは病気を治し、再び仲間とパフォーマンスする夢を諦めず、がんと闘い続けた。

メンバー、そして母が伝える想い

あれから9年。超満員のアリーナを湧かせるメンバーたちは、今も中尾さんの思いを受け継ぎ、グループの公式キャラクターやツアータイトルにも、中尾さんのシンボルであるひまわりを使い続けている。

番組では、日々“家族”のように中尾さんを励まし、ともにパフォーマンスする日を待ち続けたメンバーと、息子を一番近くで支え続けた母の思いを、初公開の映像やインタビューとともに届ける。

佐藤大樹「翔太は、今も昔もかけがえのない仲間」

世界は「当時のことを考えるのは、時間が経った今でも簡単なことではないのですが、だからこそ今、皆さまにも見ていただきたいです」とコメント。デビュー前から知るファン、新たにFANTASTICSを知った視聴者の双方に向け、「ぜひご覧ください」と呼びかける。

佐藤大樹は「翔太は、今も昔も僕たちにとってかけがえのない仲間であり、誇りであり、ヒーローです」と語り、「『翔太が叶えたかった夢を、残された8人で必ず叶える。』この想いは、これから先も変わることのない僕たちの永遠のテーマです」と思いを明かす。

澤本夏輝は「今まで翔太のことを直接的に言わずに、でも9人でここまで活動してきました」と振り返り、「家族のような存在でもあり、今は空の上にいる翔太と約束した9人の夢を叶えるためにFANTASTICSとして活動しています」と語る。

八木勇征「なぜFANTASTICSというグループがあるのか」

瀬口黎弥は「僕たちにとって、本当に伝えたかった想いを伝えられる時がきたことを、本当にありがたく感じております」とコメント。堀夏喜は「これまで詳しくは語ってこなかった僕たちにとって一番大切なことを伝える機会をいただきました」とし、「僕たちが何を胸に今を生きているのか、ぜひ観ていただきたい」と話す。

木村慧人は「翔太くんは本当に最後まで懸命に生き、最後まで周りを明るく照らしてくれました」と振り返り、「僕たちに残してくれたものを、これから先ずっとファンの皆さんと共に大切にしていきたい」と語った。

八木勇征は、自身と中島颯太が、パフォーマーのみでグループが結成された後に行われたオーディションから加入したことに触れ、「これを機に、僕らボーカルが入る前のFANTASTICS、パフォーマーだけの時間を少しでも多くの方にお届けできたら」とコメント。「彼との夢を掴むために、活動を続ける僕たちのこと、なぜFANTASTICSというグループがあるのかということを、多くの方に知っていただき、これからも変わらずに進んでいきます」と決意を示した。

中島は「翔太くんはスーパーヒーローです」と表現。「まだFANTASTICSや翔太くんのことを知らない方も、今現在病気と闘っている方やそのご家族も、すべての人にパワーや夢を届けれられる時間にしたいです。僕たちが今、命かけてアーティストをする意味、9人で夢を追い続ける意味を届けたいです」と思いを込めた。

『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』は、東京・両国国技館を会場に、8月29日・30日に放送。総合司会は内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー。チャリティーパートナーはSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーは星野真里、スペシャルサポーターはちゃんみなが務める。