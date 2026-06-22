「本当の息子だと思って頑張っていきたいです」――日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(8月29日～30日)の制作発表会見が22日、都内のスタジオで行われ、チャリティーパートナーを務めるSixTONESの高地優吾が、『スクール革命!』でレギュラー共演する総合司会の内村光良への思いを語った。

“アイドルだ”みたいな感じでよそよそしい

内村は、高地を見ながら「今日よそよそしいんですね。なんか“アイドルだ”みたいな感じ。『スクール革命!』と違うんですよね」とニヤリ。これに高地は「包み隠さず言うと、『スクール革命!』は結構のびのびやらせてもらっていて」と苦笑し、「これだけ大人が集まると緊張感があります」と本音を吐露する。

内村はこの日、SixTONESのメンバー全員とエレベーターで一緒になった際を振り返り、「個人個人の時と違って、なんか怖かったんですよ。絡まれたら絶対大変だなと思って(笑)」「そろった時の華が圧倒的で、ちょっとうろたえてしまって。ちょっと心の整理をまたしてから出直したいと思います」と笑わせた。

『スクール革命!』のオーディションで芸能界入り

『スクール革命!』のオーディションで芸能界入りした高地だけに、「こうやって『24時間テレビ』で、総合司会とチャリティーパートナーとして一緒にやらせてもらえるのは本当にうれしく思います」と、しみじみ。「内村さんから学んだことをここでたくさん発揮できれば」と意気込みながら、「本当の息子だと思って頑張っていきたいです」と、今年のテーマである「わたしの家族の話」に重ねて決意を示した。

そんな高地の“息子”宣言に、内村は「ちょっと色が同じなところがいやらしいですね(笑)」と、互いのチャリTシャツの色に触れて照れ笑いしていた。