きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00～)で、『24時間テレビ』マラソンランナーが登場することが予告されている。

日本テレビ

今回は鈴木保奈美と小手伸也をゲストに迎え、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリを予測する見極め系バトルゲーム「ギリギリ刑事」などを展開。それに加え、番組表では、「今年の24時間テレビ“マラソンランナー”が登場!!」と予告されている。

MCのSixTONESは、今年の『24時間テレビ』でチャリティーパートナーを担当。田中樹は「やっぱりうれしさがあります。ずっとテレビで見ていたものですし、少しドキドキもしています」と心境を明かし、今年のテーマ「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」について、ジェシーは「僕たち(SixTONES)もずっと家族みたいなものなので、血がつながっていなくても、それぞれが『家族』だと思って、楽しんで見ていただけたらうれしい」と語っている。

今年の『24時間テレビ』では、「会いたいけど会えていない大切な人がいる人」を募集し、離ればなれになってしまった家族や、家族同然だった恩師・親友など、理由があって会えていない大切な人と会う手伝いを、SixTONESが全力で行う企画も実施予定。