乗りもの

会員ページ

お知らせ

「鉄道路線の廃止」の最新情報・話題まとめ

鉄道路線の廃止に関するニュース・コラムを紹介します

2019年04月03日(水)

Top

JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

鉄道 04/03 16:47

2019年03月22日(金)

Top

鉄道ニュース週報 第165回 「ありがとう夕張支線」廃止前の増便でお別れムード高まる

鉄道 03/22 06:00

2019年03月13日(水)

Top

JR北海道「ありがとう夕張支線」最終運行へサボ＆ヘッドマーク装着

鉄道 03/13 20:40

2019年02月02日(土)

Top

鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第5回 「新・鉄道ひとり旅」は「おじいちゃんになってもやっていたい」

鉄道 02/02 17:00

2018年12月31日(月)

Top

JR北海道、石勝線新夕張～夕張間で廃止直前の2019年3月後半に増便

鉄道 12/31 17:47

2018年12月27日(木)

Top

鉄道ニュース週報 第153回 「敦賀港線」敦賀～敦賀港間の廃止決定、跡地の活用法は?

鉄道 12/27 06:00

2018年12月21日(金)

Top

JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間2020年5月廃止を発表

鉄道 12/21 14:49

2018年12月19日(水)

Top

JR貨物「敦賀港線」2019年4月1日付で廃止 - 2016年から事業休止中

鉄道 12/19 10:49

2018年12月14日(金)

Top

JRダイヤ改正は2019年3月16日 第8回 JR北海道、新夕張～夕張間廃止前に列車追加 - 尺別駅など3駅廃止

鉄道 12/14 23:38

2018年11月11日(日)

Top

碓氷峠鉄道文化むら開園20年記念、電気機関士OB招きトークショー

鉄道 11/11 18:45

2018年11月05日(月)

Top

明治時代の9年間のみ営業「幻の大仏鉄道」120周年記念ウォーク開催

鉄道 11/05 18:49

2018年11月01日(木)

Top

鉄道ニュース週報 第145回 赤村トロッコ油須原線、未成線を引き継ぎ15周年 - 乗車4万人達成

鉄道 11/01 06:07

2018年10月19日(金)

Top

鉄道ニュース週報 第143回 JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間の廃止が確定的に

鉄道 10/19 06:00

2018年09月05日(水)

Top

渋谷ストリームなど内覧会、東急東横線の記憶も随所に - 写真92枚

鉄道 09/05 20:01

バックナンバー

2019
2018
2017
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    「Train Drive ATS3 近鉄奈良線」列車運転アプリAndroid版リリース
  2. 2

    東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入
  3. 3

    あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
  4. 4

    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
  5. 5

    東武鉄道、蒸気機関車C11形の復元作業進む - 車輪抜きの様子を公開
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む