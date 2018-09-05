「南海電鉄」の最新情報・話題まとめ
2019年03月27日(水)
南海電鉄「みさき公園」事業から撤退、来場者減少に歯止めかからず
鉄道 03/27 23:31
2019年03月21日(木)
アルピコ交通が全国登山鉄道パーミル会に加入 - キャンペーン開催
鉄道 03/21 21:19
2019年03月04日(月)
南海電鉄、近鉄・阪急・京阪とのIC連絡定期券の発売範囲を拡大へ
鉄道 03/04 17:45
2019年03月02日(土)
南海電鉄、高野山ケーブルカー新型車両の運行開始記念セレモニー
鉄道 03/02 21:44
2019年02月19日(火)
南海電鉄、高野山ケーブルカー新型車両3/1から - キャンペーンも
鉄道 02/19 18:46
2019年02月17日(日)
京成電鉄・南海電鉄、成田空港と関西空港の利用に便利な企画特急券
鉄道 02/17 19:57
2019年02月07日(木)
南海電鉄「南海・真田赤備え列車」運行終了へ、最後の出陣イベント
鉄道 02/07 21:00
南海電鉄「めでたいでんしゃ」に「こども」が誕生、3/31運行開始
鉄道 02/07 20:44
南海本線尾崎駅、駅舎橋上部の改札口・自由通路は3/23供用再開へ
鉄道 02/07 20:31
2019年01月19日(土)
関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更
鉄道 01/19 06:00
2019年01月15日(火)
南海電鉄、台鉄の電気機関車E200型に「ラピートブルー」ラッピング
鉄道 01/15 21:19
2018年12月27日(木)
JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から
鉄道 12/27 17:25
2018年11月29日(木)
南海電鉄・泉北高速鉄道、大晦日に終夜運転 - お得なきっぷも発売
鉄道 11/29 18:14
2018年11月22日(木)
南海電鉄「めでたいでんしゃ」さち・かい結婚記念ヘッドマーク発表
鉄道 11/22 20:32
2018年11月16日(金)
泉北高速鉄道「泉北ライナー」車両に3周年記念ヘッドマークを掲出
鉄道 11/16 19:26
南海電鉄「3代目高野山ケーブルカー引退セレモニー」11/25に開催
鉄道 11/16 18:51
2018年10月31日(水)
南海電鉄、高野山ケーブルカーに引退記念装飾 - メッセージ募集も
鉄道 10/31 19:11
2018年10月30日(火)
南海高野線学文路駅の入場券セット発売、年末年始に特別販売会も
鉄道 10/30 16:16
2018年10月26日(金)
南海電鉄「めでたいでんしゃ」の「さち」「かい」結婚イベント開催
鉄道 10/26 19:01
2018年10月12日(金)
駅舎火災の南海本線尾崎駅ホームに改札機、当面は臨時出入口で営業
鉄道 10/12 19:15
2018年10月02日(火)
南海電鉄、3代目高野山ケーブルカーの引退を記念した企画スタート
鉄道 10/02 16:56
2018年09月20日(木)
「南海電車まつり2018」千代田工場で10/27開催、8300系直通列車も
鉄道 09/20 20:46
2018年09月15日(土)
南海空港線・JR関西空港線りんくうタウン～関西空港間9/18運転再開
鉄道 09/15 17:00
2018年09月11日(火)
国土交通省、関西空港駅への鉄道は月内にも運行再開できる見込みに
鉄道 09/11 17:25
2018年09月08日(土)
南海空港線りんくうタウン駅まで9/8再開 - 尾崎駅は9/11営業再開
鉄道 09/08 00:23
2018年09月05日(水)
南海電鉄・JR西日本など9/6運転計画 - 尾崎駅は火災で全列車通過
鉄道 09/05 23:58
JR関西空港線・南海空港線、台風被害で当面運休 - 尾崎駅で火災も
鉄道 09/05 02:31
2018年08月23日(木)
南海電鉄難波駅「なんばスカイオ」商業エリア10月開業、出店者決定
鉄道 08/23 12:09
2018年08月17日(金)
南海12000系・泉北12000系が交換運用 - 金色の特急「サザン」登場
鉄道 08/17 19:45
2018年08月03日(金)
箱根登山鉄道・富士急行など「パーミル会」8/11グッズ販売会を開催
鉄道 08/03 21:45
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