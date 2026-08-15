南海電鉄が「ラピート」の後継となる次期空港特急(なにわ筋線直通)の導入を決定し、デザインパートナーとしてイタリアのピニンファリーナと共創すると発表した。ピニンファリーナは海外で鉄道車両を手がけたこともあるが、日本の鉄道車両は初の取組みとなる。1970年代のスーパーカーブームを知る人にはフェラーリのデザインで知られる。ピニンファリーナのデザイン思想をもとに、新型特急の姿を想像してみよう。

スーパーカーブームで知られたデザイン会社

「ピニンファリーナ」という文字に声を与えるなら、古谷徹氏で異論はないのではないかと思う。『巨人の星』の星飛雄馬、『機動戦士ガンダム』のアムロ・レイなどの声で知られる古谷氏は、自動車情報番組『カーグラフィックTV』のナレーターを40年以上も続けている。日本で最も「ピニンファリーナ」を声で表現したナレーターだろう。

そして、『カーグラフィックTV』を監修する雑誌「カーグラフィック」は、日本でピニンファリーナの思想、流儀を最もよく知る雑誌といえる。ピニンファリーナのデザインは車に限らないが、デザイン思想の本流は車にあると考えられる。そこで、「カーグラフィック」編集部が手がけた「CG NEO CLASSIC vol.07 Designed by ピニンファリーナ」(二玄社刊)をもとに、ピニンファリーナの思想を探ってみた。

フェラーリ「512BBi」。スーパーカーブームの代表車種であるフェラーリ「512BB」にインジェクションを搭載した

Brett Weinstein (Wikipedia User: Nrbelex) - 2006 Scarsdale Coucours, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=819339より

ピニンファリーナの創業者、ジョヴァンニ・バッティスタ・ファリーナは1893年にイタリア・トリノで生まれ、11歳の頃から兄の経営する自動車工場で働き始めた。「ピニン」はイタリアの方言で「小さい」を意味し、ジョバンニの幼少期の愛称だった。彼はこの愛称を気に入っていて、1930年に自分の工場を立ち上げた際、「ピニン・ファリーナ」と名づけた。後に「ピニンファリーナ」と1語になっている。

ジョヴァンニ・バッティスタ・ファリーナは、幼少期の愛称「ピニン」と苗字を組み合わせたこの会社名を法的にも正式な苗字にしようと国に申請した。それを受けたイタリア政府はこの新しい苗字を承認し、1961年、唯一無二の『ピニンファリーナ家』が誕生した。その3代目が、当代当主のパオロ・ピニンファリーナである

(「CG NEO CLASSIC vol.07」より)

1930(昭和5)年の日本は世界恐慌に翻弄され、翌年に満州事変が起きる。そんな時代に、イタリアでは「かっこいい車を創ろう」と工場が立ち上がったのである。ピニンファリーナも第二次世界大戦で工場を爆撃され、操業停止となったが、戦後に操業再開。ピニンファリーナのデザインは高く評価され、1951年にニューヨーク近代美術館で開催された「8台の自動車」に選ばれた。その年、ジョヴァンニはエンツォ・フェラーリと会合し、意気投合する。ピニンファリーナとフェラーリのタッグは現在も続いている。

徹底した機能美優先の考え方

日本のスーパーカーブームで代表的なフェラーリ「512BB」を手がけたレオナルド・フィオラヴァンティ氏は、次のように語っている。

デザインとは、まず「機能」から生まれます。たとえばドアなら開いて閉じる、ということですね。そして機能は現実となるとき、「形状」として表面化します。開いて閉じるという機能がドアという形状で表面化するわけです。その形状を自分なりの「スタイル」で表現するわけです。つまりデザインにおいてスタイル(表現)というのは本当に最後のパートで、それ以前にまず機能があるのです。この順番を間違うことなく、勇気を持って、表面化した機能に忠実に従いながらスタイルすなわちデザイン要素を選んでいくのです。これが、私がピニンファリーナに入って見つけた美しさの方程式です

(「CG NEO CLASSIC vol.07」より)

私たちはフェラーリの低い車体、鋭角的なデザインに驚かされた。しかし、それは「奇抜」ではなく、機能美だった。南海電鉄「ラピート」の「航空機の流線型のイメージで速さと力強さを表現したレトロフューチャー」とは異なる方向性の発想ではないか。

フェラーリ「ディーノ 206 コンペティツィオーネ」、ランチア「ベータ・モンテカルロ」を手がけたパオロ・マルティン氏はどうか。

私はいつも「なにに使われるか」「どんな方法で作るか」「いつどこで作るか」という3つの問い掛けをします。この習慣はデザインの良し悪しを見抜くために役立ちます。ダメなデザインは、たいして役に立たないのに製造は大変で、そのくせ印象だけは強いものですからね。人は、なにかしら道具を使うことで人生をより豊かにしてきました。ですから道具は使う目的が明確であるほうがいいし、デザインは道具の目的を表しているべきです

(「CG NEO CLASSIC vol.07」より)

ピニンファリーナは、南海電鉄における「空港連絡特急」の意味を問い直す作業から始めるかもしれない。空港利用者に何が必要か。南海電鉄が提供する空間とは何か。「ラピート」の特徴だった先頭車の奇抜なデザインはやめて、機能性などを重視してデザインを検討する可能性もある。側面の丸い窓は伝統の象徴として残すか、あるいは最適な形にまとめるか。南海電鉄が、それでも「ピニンファリーナらしさ」を求めるとすれば、車体側面にフェラーリ「テスタロッサ」のようなスリットフィンをあしらうくらいだろうか。

もちろん、落ち着いたデザインにしても「他社と同じにはしない」という考え方はある。フェラーリ「F90」、アルファ・ロメオ「164」を手がけたエンリコ・フミア氏は言う。

ピニンファリーナは私にとって、デザインの学校でした。教えられたのは「誇張し過ぎないこと」です。イタリアンデザインのスピリットは、まず人と違うデザインをすることです。好き嫌いはそれぞれあるでしょう。しかし他人と同じものを作ろうとは思いません。(中略)ピニンファリーナは、派手さに逃げることなく、基本のフォルムを大切にし、どのカロッツェリアよりも落ち着いたデザインをするのです。それがピニンファリーナのデザインだと教えられたのです

(「CG NEO CLASSIC vol.07」より)

派手さに逃げることなく、どのカロッツェリアよりも落ち着いたデザイン。しかも他社と違うデザイン。ピニンファリーナは自ら難題を課している。ピニンファリーナが手がけたイタリア高速鉄道「ETR500」や、ドーバー海峡トンネルを通過する「Eurostar e320」はどうか。先頭車は奇抜なデザインではなく、むしろ落ち着いた流線型になっている。編成を俯瞰すると、伸びやかにまとめられている。駅にいても、都会や自然の中を走っていても、風景と調和して美しい。それをピニンファリーナのデザイナーたちは「エレガント」と表現する。

日産自動車で「GT-R」や「ジューク」などをデザインした中村史郎氏が、ピニンファリーナの「エレガント」について説明している。

「面とか線の表情とか。簡単な話をすると、人間の体のラインから感じるものとまったく同じです。もちろんエレガントなほうが必ずしもいいわけではなくて、グラマラスで魅力的、というのもある。クルマって、結局、僕らは自然界にあるものと比較して見ている。たとえば富士山とマッターホルンと比べたら、どっちがエレガントってわかりますよね。(中略)稜線のカーブが徐々に変化して、裾野が長いじゃないですか。アルプスの山なんて険しくてギザギザです。富士山みたいに、あそこまで裾野がなだらかに広がっている山はない。(中略)ピニンファリーナがいちばん、不文律と言うか、掟みたいなものが確立されていて、この範囲から出たらピニンファリーナのバッジをつけちゃダメ、というものをものすごく感じます

(「CG NEO CLASSIC vol.07」より)

南海電鉄が発表した報道資料に、「卓越したイタリアンデザインの象徴として世界的に認知されているピニンファリーナ社のエンブレムを車両に掲出する予定です」とある。中村氏の話から察するに、「ピニンファリーナのバッジ」が示す意味は非常に重い。それは、南海電鉄にとってピニンファリーナへの全面的な信頼の象徴であり、ピニンファリーナにとって「絶対に信念を曲げず、最高に良い鉄道車両を創る」という決意でもある。

新しい空港特急は、「ラピート」のような奇抜さはないかもしれない。しかし、機能美を追求し、エレガントなスタイルを与える。日本の、いや、世界の空港連絡特急の理想を盛り込んだ車両になるのではないか。南海電鉄は設計にあたり、訪日観光客の需要を重視している。ひょっとしたら、「日本に行くならスカイライナーや成田エクスプレスの東京より、ミュースカイの名古屋より、ナンカイ(ピニンファリーナ)の大阪にしよう」と選ばれるほどの力を持つ可能性もある。南海電鉄にとって、新しい空港特急のライバルはJR西日本の特急「はるか」だろうが、ピニンファリーナなら、「はるかに勝つ」以上の魅力を打ち出すかもしれない。

次期特急車両の先頭車に非常口はないかも

ピニンファリーナは奇抜さより機能美を追求する。その象徴は自社保有の風洞実験室にある。1972年に完成した、イタリア国内初という本格的実験室で、フェラーリの機能と美しさを引き出すことに貢献した。実験対象はスーパーカーだけでなく、トラック、小型船舶、飛行機、自転車、競技用ヘルメットなど、多岐にわたる。当然、南海電鉄の新しい特急車両も、デザイン模型の状態で風洞実験にかけられるのではないか。きっと美しい流線型になるだろう。

筆者が気になる点として、「ピニンファリーナは先頭車の非常口をどのようにデザイン処理するか」を挙げる。調べてみると、新しい特急車両の先頭部に非常口は不要かもしれない。かつては車両火災時の避難路を確保するため、長大な地下トンネルを通過する車両は前後に貫通口が必要という決まりがあった。これは先頭車も同じだったから、運転席側にも貫通口が設置されていた。車両間の貫通口は貫通路として乗客の移動に使われる。先頭車の貫通口は非常口として使用され、裏側にハシゴが設置されている。

しかし、1998年3月に「普通鉄道構造規則」が改正され、「建築限界と車両限界の基礎限界との間隔が側部において400mm未満の区間を走行する車両」または「サードレール式の電車区間を運転する車両」を除き、列車の最前部または最後部の貫通口の設置義務が緩和された。その象徴となった車両が、JR東日本のE217系である。横須賀線・総武快速線の車両として品川～錦糸町間の地下区間を走行するため、6次車までは先頭部に貫通口があった。1998年度後半から増備された7次車以降、貫通口はなくなったが、デザインとしては残った。

関空特急「はるか」に使われているJR西日本の特急車両271系は、前面に貫通口がある。これは梅田貨物線の地下トンネルを通過するためと考えられる。ただし、梅田貨物線は特急「くろしお」も乗り入れており、使用車両のうち283系「オーシャンアロー」に非貫通タイプの先頭車もある。ならば梅田貨物線も、建築限界と車両限界の間が400mm以上あると考えられる。

梅田貨物線の複線トンネル断面は11.5～12mとされる。なにわ筋線の複線トンネル断面は11mといわれているが、実際の建築限界・車両限界や車両側の条件を確認する必要があり、現時点では「オーシャンアロー」などの車両がなにわ筋線を走行できるかの判断はできない。

報道の中に、「現在の南海電鉄『ラピート』が一部区間でなにわ筋線を通行できないため新型車両を開発する」という趣旨の記事があった。これが本当なら残念に思うが、「ラピート」の車両は1994年製で、製造から32年も経過している。新車への置換えは、経年(老朽化)も理由のひとつと考えられる。

先頭車両の貫通口の有無と、ピニンファリーナのデザイン処理が興味深い。貫通口が必要だとして、機能美を優先するピニンファリーナはどのように「エレガント」な処理をするか。貫通口がなければ、ピニンファリーナは制約なしの先頭車デザインをどんな形で「エレガント」に仕上げるか。制約といえば、日本の軽自動車に制約がある中で、ピニンファリーナはホンダ「ビート」のデザインに関わったという。しかしピニンファリーナのバッジはなかった。ピニンファリーナのバッジが与えられる電車の誕生を筆者も楽しみにしている。