南海電気鉄道は16日、新生NANKAIグループの始動について発表した。現在の南海電気鉄道は、2026年4月1日付で商号を「株式会社NANKAI」に変更。「南海電気鉄道分割準備株式会社」が同日付で「南海電気鉄道株式会社」の商号と鉄道事業を承継する。

4月1日から新生NANKAIグループが始動

今回の体制変更は、これまで段階的に進めてきた鉄道事業分社化の取組みの一環として行われる。2024年10月に鉄道事業の分社化方針を公表。2025年1月に分割準備会社を設立し、同年3月に吸収分割契約の締結と商号変更を決定した。今回は4月1日の新体制始動を前に、グループの役割分担や理念など含めた全体像を示している。

新体制では、持株会社となるNANKAIがグループ経営の中核を担う。不動産事業の業容拡大と競争力強化を進めるとともに、鉄道・不動産に次ぐ新たな事業の創造にも取り組む。グループ全体で取り組む「選ばれ続ける沿線づくり」を推進する司令塔として、グループ各社の事業成長と運営高度化を支援するコーポレート機能を強化するとした。

グループ経営の中核を担うNANKAIのロゴ

鉄道事業を担う南海電鉄のロゴ

鉄道事業を担う南海電鉄は、安全・安心な輸送サービスを将来にわたり持続的に提供することをめざす。経営体制をコンパクト化して意思決定を迅速化し、働き方改革、テクノロジー活用による運営改革、サステナブル投資の推進などで持続的な成長を実現するという。

グループ共通の理念として、新たな社会的使命や行動指針も制定。NANKAIグループの社会的使命を「地域を起点に人々と向き合い、『しあわせなくらし』を育み、広げ、未来へとつなげます」とし、「安全・安心の徹底、環境重視、コンプライアンスの徹底、顧客志向の追求」などを経営規範として掲げた。鉄道会社としての南海電鉄も、新たなミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を制定。社会的使命は「えき・まち・人、『つながるしあわせ』を届けます」、ありたい姿として「安全・安心を礎に、愛され続ける鉄道」を掲げ、「安全・安心、お客さま起点の考動、全社一体感の醸成、人財育成」などを経営方針として示した。

(写真左から)NANKAI代表取締役社長兼COOの岡嶋信行氏、NANKAI代表取締役会長兼CEO兼南海電鉄代表取締役会長の遠北光彦氏、南海電鉄代表取締役社長の梶谷知志氏(社名・役職は2026年4月1日付)

4月1日付の新体制で、NANKAI代表取締役社長兼COOに岡嶋信行氏、NANKAI代表取締役会長兼CEO兼南海電鉄代表取締役会長に遠北光彦氏、南海電鉄代表取締役社長に梶谷知志氏が就任する予定。あわせて新生NANKAIグループの始動を象徴するビジュアルとトップメッセージを特設ウェブサイトで公開している。