京都鉄道博物館と南海電気鉄道は9日、南海電鉄が運行している2200系の観光列車「天空」を京都鉄道博物館で11月19～30日に特別展示すると発表した。京都鉄道博物館で南海電鉄の車両展示は今回が初とのこと。

展示する車両は「天空」の2208号車と2258号車。JR西日本の営業路線とつながる引込線を活用して搬入し、本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアに展示する。「天空」は山岳区間を走る観光列車で、山間の景色を眺められる「ワンビュー座席」、走行中に外気を感じられる「展望デッキスペース」などの特徴を持つ。2026年3月20日をもって定期運行を終了し、現在は旅行会社などを通じた団体専用列車として不定期に運行している。

展示初日の11月19日11時から約30分間、入線セレモニーを開催。南海電鉄の鉄道本部運転車両部長と京都鉄道博物館館長が立ち会い、入線シーンを公開する。展示期間中に車内公開も実施し、受付時間は10時から16時30分まで(初日のみ13時から)。毎週水曜日は休館となる。

関連イベントとして、「天空」に代わり4月24日から運行を開始した2000系観光列車「GRAN 天空」のPRも実施。11月21～23日の10時から16時45分までモックアップ展示やSNSフォローキャンペーンなど予定しており、公式インスタグラムのフォローでノベルティを進呈する。抽選で「通天閣展望台入場券」もプレゼントするという。

11月23日には、「天空」が運行する南海高野線沿線地域などのPRイベントも開催。自治体によるパネル展示と観光パンフレットの配布に加え、ご当地キャラクターとのグリーティング、観光PR、じゃんけん大会の実施を予定している。