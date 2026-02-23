南海電気鉄道は、高野線および泉北線で2026年3月28日にダイヤ改正を実施。あわせてダイヤ改正後に運転する特急列車の時刻表を同社サイトに公開した。平日・土休日ともに「こうや」は減便、「りんかん」が増便となるなど、特急列車の運転本数が変更となっている。

現行ダイヤにおいて、特急「こうや」(難波～極楽橋間)は平日に上下各4本、土休日に上下各8本(冬季に運休する列車も含む)、特急「りんかん」(難波～橋本間)は平日に上下各10本、土休日に上下各10本(うち下り1本・上り2本は「こうや」の運休日に運転)を設定している。

一方、ダイヤ改正後の時刻表を見ると、「こうや」は平日に上下各2本、土休日に上下各6本(冬季に運休する列車も含む)、「りんかん」は平日に下り11本・上り12本、土休日に下り10本・上り11本(うち下り1本・上り2本は「こうや」の運休日に運転)を設定した。現行ダイヤと比べて、「こうや」は平日・土休日ともに上下各2本を減便、「りんかん」は平日に下り1本・上り2本、土休日に上り1本を増便している。

ダイヤ改正前後で比較すると、平日の下りは現行の「こうや1号」(難波駅8時40分発・極楽橋駅10時7分着)に代わり、難波駅8時9分発・橋本駅8時57分着の「りんかん3号」(橋本駅で極楽橋行の各停に接続)を設定。現行の「こうや7号」(難波駅14時0分発・極楽橋駅15時19分着)は運転を取りやめる。「りんかん3号」を朝に設定したため、17時台以降に難波駅を発車する「りんかん」は号数を変更(ダイヤ改正後は「りんかん5～21号」として運転)する。

平日の上りは、朝の「りんかん」を1本増発する一方、昼間時間帯に運転している現行の「こうや4号」(極楽橋駅12時27分発・難波駅13時46分着)、「こうや6号」(極楽橋駅15時40分発・難波駅16時57分着)を運転取りやめに。「こうや6号」に代わる列車として、橋本駅16時15分発・難波駅16時57分着の「りんかん10号」を設定する。18時台以降に橋本駅を発車する「りんかん」は号数を変更(ダイヤ改正後は「りんかん12～24号」として運転)する。

土休日の下りは、現行の「こうや5号」(難波駅9時0分発・極楽橋駅10時28分着)、「こうや15号」(難波駅15時0分発・極楽橋駅16時32分着)を運転取りやめに。土休日の上りは、現行の「こうや10号」(極楽橋駅13時20分発・難波駅14時45分着)、「こうや12号」(極楽橋駅15時25分発・難波駅16時50分着)を運転取りやめとし、「こうや12号」に代わる列車として、橋本駅16時5分発・難波駅16時50分着の「りんかん6号」(極楽橋駅からの各停と橋本駅で接続)を設定する。「こうや」は一部列車の運転取りやめに伴う時刻変更も予定している。

なお、ダイヤ改正後の4月24日から、新観光列車「GRAN 天空」が運行開始する予定。難波～極楽橋間で上下各2本を設定し、運行日は「毎週水曜日と第2・4木曜日を除く毎日」(水曜日が休日の場合は運行し、翌日運休。第2・4木曜日が祝日の場合は運行)とされている。ダイヤ改正後は新観光列車「GRAN 天空」と特急「こうや」により、難波駅から高野山方面への利便性を確保することになる。